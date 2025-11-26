¡Con permisito dijo Monchito! Don Ramón tendrá serie en HBO Max

Uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana regresa una vez más a las pantallas, pero en esta oportunidad bajo la dirección de una de las plataformas de streaming más vistas del momento. Don Ramón llega a HBO Max con su propia serie y aquí te compartimos los detalles.

Luego del memorable éxito que tuvo la serie documental "Chespirito: Sin querer queriendo", HBO Max vuelve con una nueva apuesta visual inspirada en uno de los personajes más reconocidos de "El Chavo del 8" , quien fue interpretado por Ramón Valdés.

Fue a través de las redes sociales de la compañía que se dio a conocer el anuncio que, a tan solo unas cuantas horas de su publicación, ya está causando revuelo entre los fanáticos de la serie.

Con una imagen en la que aparece el característico gorro azul, además de un par de sus frases más recordadas escritas en la parte de atrás , la plataforma compartió la noticia que emocionó a muchos.

"¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max", se lee en la publicación de X.

Los fans celebran el regreso de Don Ramón a la televisión con HBO Max. X/@StreamMaxLA/Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena la serie de Don Ramón?

Hasta el momento, la empresa no ha revelado la fecha oficial de estreno de la serie, y tampoco dio más detalles que nos den alguna idea de hacia dónde estará dirigida la historia.

Sin embargo, aunque no hay nada confirmado, podemos suponer que, tras la serie enfocada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, este nuevo proyecto podría seguir una línea similar, solo que con Ramón Valdés como protagonista.

¿Quién fue Don Ramón y por qué es conocido?

Don Ramón es uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, interpretado por el actor Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, quien formó parte de algunos de los programas más populares entre los años 1971 y 1992.

Su trabajo en El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Los Caquitos le valió convertirse en una de las figuras más emblemáticas, pues su estilo cómico le ganó el cariño del público.

Incluso ahora, t ras varios años desde su muerte, el actor y su personaje siguen siendo recordados y homenajeados.

Conforme avance el proyecto, HBO Max irá revelando más detalles de la serie para todos aquellos fanáticos e interesados que deseen conocer un poco más de Don Ramón.

