Feid: Así pasó de compositor a llegar a colaborar con artistas de talla internacional

Antes de llenar estadios y poner el color verde de moda, Salomón Villada, conocido en la escena musical como Feid, pasó años detrás de los escenarios y escribiendo canciones para otros artistas.

Esa etapa como compositor fue el punto de partida de una exitosa carrera que hoy lo coloca junto a la "Reina pop", Madonna, con quien acaba de estrenar "Read My Lips", canción vinculada al Mundial 2026.

¿Quién es Feid?

Nacido en Medellín en 1992, Villada encontró en la música su camino desde muy joven. Estudió música y comenzó a abrirse paso gracias a temas como "Ginza", "Sigo extrañándote", interpretadas por J Balvin y “Gucci los paños” de Karol G, canciones que salieron de su puño y letra.

Pero, mientras ayudaba a construir éxitos para otros, también desarrollaba su propio proyecto; así fue como nació Feid, un artista que encontró una identidad distinta dentro del reggaetón y que terminó por convertirlo en ícono de la música urbana.

Una carrera que lo llevó a colaborar con Madonna

Álbumes como Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum, Mor, no le temas a la oscuridad y Ferxxocalipsis lo llevaron a encabezar festivales alrededor del mundo y llamar la atención de leyendas de la música, como Madonna.

El colombiano forma parte de la exclusiva lista de colaboradores de Confessions II , disco con el que la intérprete de "Vogue" regresa a la música después de casi siete años. Pero por si esto fuera poco, Feid también formará parte del Mundial 2026.

Su canción junto a Madonna aparece en una edición especial del disco oficial de la Copa del Mundo y existen versiones que ya lo ubican en el show que, por primera vez, se realizará durante el medio tiempo de la final del torneo.

El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. De concretarse su participación, Feid compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS en un evento que será visto por millones alrededor del mundo.

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