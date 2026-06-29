El Compayito: ¿Por qué ya no va a los mundiales el cómico personaje?

Durante casi dos décadas fue uno de los personajes más queridos de las transmisiones deportivas en México, pero de un Mundial a otro simplemente dejó de aparecer. Su ausencia sigue generando preguntas entre los aficionados, y la respuesta está ligada a una profunda transformación en la televisión deportiva.

El personaje que marcó una generación de aficionados al futbol

Cada Copa del Mundo deja momentos inolvidables, goles históricos y personajes que permanecen en la memoria colectiva. Para millones de televidentes mexicanos, uno de ellos fue “El Compayito”, la irreverente mano con ojos, nariz y peluca que durante 17 años llevó humor a las coberturas de Televisa Deportes.

Interpretado por el comediante Edson Zúñiga, conocido artísticamente como "El Norteño", el personaje debutó durante el Mundial de Corea-Japón 2002 y rápidamente se convirtió en uno de los sellos distintivos de las transmisiones deportivas de la televisora.

Con su estilo desenfadado, El Compayito aparecía tanto dentro como fuera de los estadios, interactuando con aficionados, comentaristas y figuras del futbol internacional. Su popularidad creció al grado de convertirse en un personaje reconocido por niños y adultos durante las coberturas de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

¿Por qué desapareció de las transmisiones?

Aunque muchos pensaron que su salida obedecía a una pérdida de popularidad, la realidad fue distinta. La última participación del Compayito en un evento mundialista ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018. Poco tiempo después, Televisa Deportes inició una de las reestructuraciones más importantes de su historia.

En 2019 se concretó la integración entre Televisa Deportes y Univisión, dando origen a TUDN, una nueva marca enfocada en fortalecer la cobertura deportiva tanto en México como en Estados Unidos. Como parte de ese proceso, la empresa realizó cambios editoriales, reorganizó sus equipos de trabajo y redujo parte de su plantilla de talento.

Fue en ese contexto cuando el contrato de Edson Zúñiga concluyó y ya no fue renovado. El propio comediante explicó en diversas entrevistas que, tras la creación de TUDN, su contrato simplemente llegó a su fin y no existía un proyecto inmediato para continuar desarrollando al personaje.

Un cambio editorial cambió el rumbo del personaje

La transformación de la televisora no solo implicó una nueva imagen. Con la llegada de una administración orientada a una audiencia internacional, la línea editorial comenzó a enfocarse en contenidos más deportivos y con un tono más neutral.

En ese escenario, el humor irreverente que caracterizaba al Compayito dejó de formar parte de la estrategia de programación. Además, la empresa comenzó a apostar por nuevos formatos de entretenimiento, creadores de contenido digital y propuestas dirigidas a generaciones más jóvenes, buscando renovar la forma de conectar con la audiencia.

Aunque el personaje seguía siendo recordado con cariño por muchos espectadores, ambas partes tomaron caminos distintos tras concluir la relación laboral.

Del Mundial a la televisión de comedia

La desaparición del Compayito de las transmisiones deportivas no significó el final del personaje. En 2022, sorprendió al público con una aparición en el programa ¿Quién es la Máscara?, donde logró mantener en secreto su identidad durante buena parte del concurso y llamó la atención de los investigadores, quienes no consiguieron adivinar quién estaba detrás del personaje.

Un año después, en 2023, Televisa apostó nuevamente por él con el estreno de "¡Chócalas Compayito!", una serie de comedia en formato sitcom. En esta producción compartió pantalla con actores como Jorge Ortín y Mariazel, llevando al personaje a un contexto completamente distinto al de las transmisiones deportivas.

El Compayito sigue vivo fuera de la televisión deportiva

Aunque ya no aparece en los Mundiales ni en las coberturas de futbol, Edson Zúñiga continúa dando vida al Compayito. Actualmente realiza presentaciones en vivo y participa en contenidos para YouTube, donde mantiene el estilo de humor ácido que lo hizo famoso y que, según ha explicado, no siempre tiene espacio dentro de la televisión abierta.

Estas plataformas le han permitido conservar una base importante de seguidores que continúa recordando sus participaciones durante las grandes competencias internacionales.

¿Por qué el Compayito sigue siendo tan recordado?

Su éxito no solo radicó en sus bromas. El personaje acompañó a varias generaciones durante algunos de los eventos deportivos más importantes del planeta, convirtiéndose en parte de la experiencia de ver un Mundial por televisión.

Desde Corea-Japón 2002 hasta Rusia 2018, El Compayito fue testigo de momentos históricos del futbol internacional y logró diferenciarse por ofrecer un espacio de humor dentro de transmisiones enfocadas principalmente en el análisis deportivo.

Aunque ya no forma parte de las transmisiones mundialistas, el Compayito sigue ocupando un lugar especial en la memoria de los aficionados al futbol mexicano. Su salida respondió a una reestructuración empresarial y a un cambio en la estrategia editorial de la televisora, más que a la falta de aceptación del público. Años después de su última aparición en un Mundial, el personaje continúa vigente gracias a nuevos proyectos en televisión, plataformas digitales y espectáculos en vivo, demostrando que su legado va mucho más allá de las canchas.

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