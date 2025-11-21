Fátima Bosch: ¿Cuántos millones vale la corona de Miss Universo que ganó?

La mexicana Fátima Bosch se convirtió anoche en Miss Universo 2025, culminando un camino iniciado en 2018, cuando participó por primera vez en un certamen de belleza. Su trayectoria estuvo marcada por controversias, desde acusaciones de fraude en la etapa nacional hasta un enfrentamiento con el director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la acusó de no cumplir las pautas de promoción en redes sociales.

Tras avanzar en cada fase del certamen, Bosch llegó a la final celebrada ayer. Luego de las pasarelas en traje de baño, de gala y la ronda de preguntas, el jurado la eligió ganadora, seguida por la filipina Ahtisa Manalo y por la venezolana Stephany Abasal.

El momento cumbre ocurrió cuando Fátima Bosch fue coronada por Victoria Kjær Theilvig, la danesa ganadora de la edición 2024. La tiara "Lumière de l'Infini" ("Luz del infinito"), que simboliza la luminosidad y el potencial femenino, lució sobre la cabeza de la mexicana para señalarla como la mujer más bella del mundo.

¿Cuánto cuesta la corona de Miss Universo?

Diseñada por la casa joyera filipina Jewelmer, "Lumière de l'Infini" destaca por sus rayos superiores elaborados en oro y diamantes, que representan al sol sobre la espuma del mar. La pieza incorpora además 23 perlas del mar del Sur, emblema de Filipinas, todas montadas a mano mediante técnicas tradicionales.

Por su material, diseño y mano de obra, el valor de la corona "Lumière de l'Infini" se calcula en más de 5 millones de dólares, es decir, más de 92 millones de pesos mexicanos.

Fátima Bosch es felicitada por otras concursantes tras recibir el título de Miss Universo. AP/S. Lalit

¿La corona pertenece a Fátima Bosch?

A pesar de ser la reina de belleza, la corona no pertenece a Fátima Bosch y sólo la usará en ocasiones especiales, como la noche de coronación y eventos oficiales.

"Lumière de l'Infini", como las anteriores coronas de Miss Universo, es propiedad de la casa joyera que la fabrica, y la organización del evento la mantiene en custodia por un tiempo determinado.

La ganadora recibe una réplica, idéntica en apariencia, pero hecha de una aleación bañada en oro y con cristales finos en lugar de diamantes. Su valor representa una fracción de la corona original, pero aun así es elevado: se calcula que puede oscilar entre 15 mil y 20 mil dólares, esto es, entre 276 mil y 368 mil pesos al tipo de cambio actual.

Ximena Navarrete fue coronada en 2010 con la Corona de la Paz, que se utilizó de 2008 hasta 2013. AFP/Archivo

Historia de las coronas más costosas del certamen

La primera corona utilizada para el concurso Miss Universo, en 1926, fue una joya auténticamente de la realeza, pues en aquella ocasión se utilizó la corona nupcial imperial de los Romanov, dinastía que gobernó Rusia desde 1613 hasta 1917. En ella están incorporados mil 535 diamantes.

En 2008, la joyería vietnamita CAO Jewelry presentó una corona con más de mil piedras preciosas. Para 2014 llegó la corona DIC, inspirada en el horizonte de Nueva York y valuada en 300 mil dólares.

En 2019 debutó la “Corona del Poder de la Unidad”, de la casa libanesa Mouawad, con más de mil 725 diamantes y una piedra central que simboliza la unión entre naciones. Fue la pieza que portó la mexicana Andrea Meza en 2020.

La corona "The Force of Good" (La Fuerza del Bien), se utilizó de 2022 a 2023 y al igual de la corona actual, también está valorada en más de 5 millones de dólares.