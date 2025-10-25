Nana Calistar: Horóscopos de HOY 25 de octubre | Los signos en el AMOR

Aries

En el amor podrías estar más sensible de lo habitual, así que evita discutir o decir cosas de las que después puedas arrepentirte. No todo lo que sientes necesitas expresarlo de golpe; deja que las emociones se asienten antes de reaccionar.

Tauro

Si una relación te ha generado tensión, pronto llegará la claridad que necesitas. No te precipites ni intentes forzar las cosas: el amor que es para ti se acomoda solo, igual que todo lo verdadero.

Géminis

Tu optimismo será clave para mantener el equilibrio en tu vida sentimental. No te dejes llevar por chismes o suposiciones, y si tienes pareja, confía antes de imaginar escenarios que no existen.

Cáncer

Deja atrás los amores que te dolieron y abre espacio para lo nuevo. Hay personas dispuestas a quererte sin condiciones, pero primero debes liberarte de lo que aún te ata al pasado.

Leo

Alguien del pasado podría volver a tocar tu puerta, pero solo para recordarte cuánto has crecido. Esta vez sabrás distinguir entre lo que parece amor y lo que realmente lo es.

Virgo

Un antiguo amor podría reaparecer con palabras dulces y promesas tentadoras. Antes de entregar tu corazón, observa si sus intenciones son sinceras o si solo busca llenar un vacío temporal.

Libra

Tiendes a dar más de lo que recibes en el amor, pero este es el momento de equilibrar la balanza. No te conformes con amores a medias; mereces reciprocidad y respeto.

Escorpión

Es tiempo de cerrar historias que ya cumplieron su ciclo. A veces, soltar a quien amas es el verdadero acto de amor propio. Permite que lo nuevo llegue sin miedo.

Sagitario

Podrías vivir un romance fugaz, de esos que encienden el alma y dejan huellas profundas. Disfrútalo sin miedo, pero sin perder de vista que el amor duradero se construye con calma.

Capricornio

Una nueva etapa amorosa se aproxima. Si estás en pareja, los lazos se fortalecerán; si estás soltero, podrías conocer a alguien que te inspire confianza y estabilidad.

Acuario

La paciencia será tu mejor aliada. Si tu pareja atraviesa un momento difícil, acompáñala con comprensión. Si estás solo, no te desesperes: el amor llega cuando dejas de buscarlo.

Piscis

El amor familiar y de pareja se intensifica. Redescubrirás la importancia del cariño genuino y del apoyo mutuo. Valora a quienes te aman sin condiciones, son tu refugio emocional.

Con información de Nana Calistar.

