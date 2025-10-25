Horóscopo Negro para HOY 25 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). La Luna creciente en Sagitario te va a dar un empujón brutal. Te llenará de energía, de motivación y de ese optimismo que hace que los demás te sigan sin saber ni cómo. Te sentirás más valiente, más libre y con ganas de comerte el mundo otra vez. TAURO (21 abril-20 mayo). Empieza el finde, Tauro. Y esta vez tienes que andar con cuidado, porque hay situaciones que, si no las esquivas a tiempo, pueden volver a desgastarte. No te metas en la boca del lobo, ni por curiosidad ni por costumbre. Ya sabes cómo son ciertas personas, ya has visto lo que son capaces de hacer… ¿para qué volver a probar suerte?GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Empieza el finde, Géminis. Y sí, lo notas: todo está cambiando. Las personas, los sentimientos, las circunstancias… incluso tú. Es cierto que últimamente la realidad te ha dado algún tortazo, pero aun así sigues de pie. Siempre sales adelante, siempre encuentras la forma de ver el lado bueno, aunque tengas que fingir un poco hasta creértelo. CÁNCER (22 junio-22 julio) Hay alguien que te admira en silencio. Una persona que te observa, que valora lo que haces y que pronto buscará acercarse a ti. No cierres la puerta, pero tampoco te precipites. Deja que la gente te demuestre con hechos, no con palabras.LEO (23 julio-22 agosto). La Luna creciente en Sagitario te ayudará a hacerlo: te empuja a recuperar la alegría, la ilusión, las ganas de reír y sentir otra vez. Es una energía que te invitará a disfrutar, a dejarte llevar, a conectar con lo que te hace sentir vivo. Si la aprovechas, te curará.VIRGO (23 agosto-22 septiembre). Empieza el finde, Virgo. Y aunque últimamente te cuesta desconectar del pasado, sabes perfectamente que mirar atrás no te lleva a ningún sitio. Tienes millones de posibilidades delante de ti, nuevas oportunidades, gente que te quiere bien y caminos que todavía no has explorado. LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Es posible que tengas que estar pendiente del problema de salud de alguien cercano. Quizás no sea nada grave, pero podría requerir tu atención, tu apoyo o simplemente tu compañía. Estarás ahí, porque eres así, no sabes mirar hacia otro lado cuando alguien te necesita, pero hazlo con equilibrio. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). La Luna creciente en Sagitario te anima precisamente a soltar un poco las riendas, a dejar que la vida también te sorprenda. Es una energía expansiva, de movimiento, de apertura mental, y para ti eso puede ser un desafío, pero también una liberación. Sagitario te enseña que no todo se gana controlando, que a veces se gana confiando. SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Y no confundas los consejos o las palabras duras de quienes te quieren con ataques. Si te exigen, es porque creen en ti. Quieren verte feliz, no agotado. Así que este finde, Sagitario, descansa, limpia tu mente y recarga tu fuego. La Luna está de tu lado.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Este fin de semana tendrás que agarrarte a tu paciencia y cuidarla como oro. La vas a necesitar. No todo va a salir a la primera, no todos te van a entender, pero eso no significa que estés haciendo las cosas mal. Solo necesitas bajar un poco las exigencias, contigo y con los demás.ACUARIO (22 enero-19 febrero). Te has vuelto muy duro contigo mismo, Acuario. No te quejas, no explotas, no mandas a nadie a la mierda aunque a veces te sobren motivos. Te lo tragas todo, finges que no pasa nada y sigues como si nada. Pero lo cierto es que por dentro te duele más de lo que dejas ver. PISCIS (20 febrero-20 marzo). Hay canciones, lugares, mensajes o hasta aromas que te transportan de golpe a momentos del pasado… y te quedas ahí, dándole vueltas, atrapado entre la nostalgia y el “qué hubiera pasado si”. No te hagas eso. Está bien mirar atrás, pero solo para agradecer lo aprendido, no para vivir ahí.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO