Nana Calistar: Horóscopos para HOY 25 de octubre de 2025

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Elsy Angélica Elizondo

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries 

Este fin de semana podrías sentirte algo irritable, así que mantén la calma y evita hablar de más. Controla los impulsos y cuida lo que compartes, especialmente en momentos de confianza. 

Tauro 

Los trámites y asuntos pendientes comienzan a resolverse, aunque el proceso puede ser estresante. No te desesperes, todo se acomodará a su debido tiempo. La verdad, como siempre, termina saliendo a la luz. 

Géminis 

Tu actitud positiva será tu mejor aliada esta semana. No permitas que comentarios o rumores te afecten. Si tienes pareja, evita sacar conclusiones precipitadas sin tener pruebas. 

Cáncer 

Deja atrás las penas del pasado. Se acercan nuevas oportunidades en el amor, pero primero necesitas sanar y abrir espacio en tu corazón. No permitas que otros se involucren demasiado en tu vida emocional. 

Leo 

Comprenderás que no todo lo que parece valioso realmente lo es. Alguien del pasado podría reaparecer, pero solo para recordarte por qué algunas historias deben quedarse cerradas.

Virgo 

Tu naturaleza analítica te será útil, pero no te fíes solo de las apariencias. Una persona del pasado podría volver con promesas y encanto, pero antes de confiar, asegúrate de que sus intenciones sean sinceras. 

Libra 

Tu deseo de agradar a todos podría ponerte en aprietos. En el trabajo, mantente alerta, ya que podrías recibir más carga de la esperada. Aprende a poner límites sin sentir culpa. 

Escorpión 

Es momento de cerrar etapas. Aunque duela, aceptar el final de ciertas historias te permitirá enfocarte en lo que realmente te motiva. No inviertas energía en lo que ya no avanza. 

Sagitario 

Te sentirás inquieto, con deseos de cambiarlo todo y al mismo tiempo de quedarte donde estás. Podrían aparecer amores pasajeros que te dejen experiencias valiosas y lecciones que recordarás.

Capricornio 

La suerte empieza a sonreírte. Aunque algunos planes cambien de forma inesperada, los resultados serán mejores de lo que imaginabas. Mantén la fe en tus proyectos. 

Acuario 

La paciencia será tu mejor aliada. Si surgen conflictos con tu pareja o personas cercanas, evita reaccionar impulsivamente. A veces, el silencio y la calma son las mejores respuestas. 

Piscis 

Se aproximan días de armonía familiar, llenos de cariño y emociones sinceras. Aprecia a tus seres queridos; aunque a veces te saquen de quicio, son tu mayor fuente de apoyo y amor. 

Con información de Nana Calistar. 

