Fallece Robert Duvall, leyenda del cine estadounidense

El mundo del cine perdió a una de sus figuras más influyentes. El actor Robert Duvall murió el domingo 15 de febrero a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia , rodeado de familiares, según confirmó su esposa, Luciana Duvall, mediante un comunicado difundido en redes sociales.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", expresó.

Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, Duvall se consolidó como uno de los intérpretes más respetados de su generación, capaz de transitar emociones entre papeles protagónicos y de reparto con la misma solvencia . A lo largo de su carrera obtuvo siete nominaciones al Premio de la Academia y ganó la estatuilla en 1983 como mejor actor por su interpretación de un cantante de country en "Tender Mercies".

Su salto definitivo al reconocimiento internacional llegó gracias a su encarnación del consejero Tom Hagen en "El Padrino" y su secuela, personaje que le valió su primera nominación al Oscar y lo posicionó como un rostro indispensable del cine estadounidense. Años después, reafirmó su presencia en la historia cinematográfica con el teniente coronel Kilgore en "Apocalypse Now", papel que incluyó la célebre frase "Me encanta el olor del napalm por la mañana", convertida en una de las líneas más recordadas del séptimo arte.

Luciana Duvall destacó que la pasión del actor por su oficio era equiparable a su amor por los personajes que interpretaba. "A cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por esos personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", señaló, al agradecer además las muestras de apoyo del público y pedir privacidad para su familia.

Breve perfil del afamado actor

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Duvall debutó en el cine a los 31 años con "Matar a un ruiseñor", mientras alternaba trabajos en televisión y teatro . Con el tiempo se integró a una generación considerada dorada para la actuación estadounidense, junto a figuras como Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman y Gene Hackman.

Además del Oscar, acumuló un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un reconocimiento del Sindicato de Actores de Cine. En 2005 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush, distinción que reconoció su aporte a la cultura estadounidense.

Incluso en sus últimos años se mantuvo activo en pantalla. Sus apariciones más recientes fueron en producciones estrenadas en 2022 por Netflix, entre ellas "Hustle" y "The Pale Blue Eye", confirmando una vitalidad artística poco común en intérpretes de su generación.

