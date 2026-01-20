En 2025, la tercera película de la saga Exterminio se convirtió en un éxito, ahora, la cuarta cinta Exterminio: El templo de huesos es un spin-off que ya se puede ver en las salas de cine tapatías.

Exterminio: El templo de huesos. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

El doctor Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como se conoce. Por otra parte, el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que el chico no puede escapar.

En este mundo, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia, ya que la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

Exterminio: El templo de huesos

(28 years later: The bone temple)

De Nia DaCosta.

Con Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Connor Newall, Alfie Williams, Erin Kellyman.

Reino Unido, 2026.

XM