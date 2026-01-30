A través de redes sociales, la familia de Pedro Torres Castilla informó el fallecimiento del productor detrás de Big Brother, Fear Factor y Mujeres asesinas, además de múltiples videoclips de músicos notables de la talla de Luis Miguel, Cristian Castro y Amanda Miguel. También fue conocido por ser pareja sentimental de Lucía Méndez.

La información fue difundida mediante un comunicado que circula en Facebook con el siguiente mensaje:

"Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, 21 de febrero de 1953 - 30 de enero de 2026. Quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento", se lee en una imagen firmada por sus hijos: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.

La familia comunicó que su difunto será velado de manera privada y en próximas horas informarán fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarlos para honrar la memoria del exproductor. Por último, agradecieron la comprensión y respeto del sensible suceso y solicitaron distancia prudente para vivir el duelo que atraviesa la familia.

¿De qué murió Pedro Torres?

Hasta el momento, no hay alguna confirmación oficial de familiares o allegados a Pedro Torres que confirme la causa final del deceso. Sin embargo, desde tiempo atrás, el productor había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa que produce diversos malestares y disminuciones en la salud de las personas diagnosticadas y es incurable.

En diciembre del año pasado, Pedro Antonio Torres, el hijo que el productor tuvo con Lucía Méndez, informó que su padre estaba “delicado, pero estable”.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB