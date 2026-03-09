Al final de esta semana, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará la edición 98 de los premios Oscar. La ceremonia, puesta a celebrarse en el Dolby Theater de Los Ángeles, celebrará a lo mejor de la industria cinematográfica de acuerdo con los miembros votantes del organismo.

El domingo 15 de marzo, con Conana O'Brien como conductor, sabremos cuál es la película del año, según los Oscar.

En esa noche, Pecadores de Ryan Coogler buscará transformar la cantidad histórica de nominaciones en estatuillas. La película de terror ambientada en el Estados Unidos de los años 30 se convirtió en la película con más nominaciones de la historia, con 16. Sin embargo, este récord significará algo diferente si no reciben premios.

Entre sus principales competidores se encuentra Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, la cual acumula hasta 13 nominaciones en distintas categorías y se ha destacado con galardones similares en las principales ceremonias de la temporada de entrega de premios.

Ambas, sin embargo, parecen tener complicado conseguir el "combo perfecto" que incluye vencer en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion. Esto luego de que Jessie Buckley ha barrido con todos los premios en la categoría de Mejor Actriz luego de su interpretación de Agnes Shakespeare en Hamnet de Chloé Zhao.

Esta será la ganadora de Mejor Película en los Oscar, según apuestas de Polymarket

De acuerdo con una apuesta abierta en Polymarket en la que se debate el ganador de Mejor Película en los Oscar, se tiene a una clara favorita. Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson es la gran favorita con un 74% de posibilidades de llevarse la última estatuilla de la ceremonia.

Pecadores se encuentra rezagado en la segunda posición con apenas 22% de posibilidades.

Te puede interesar: Inflación se dispara en febrero; estos son los productos más afectados

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB