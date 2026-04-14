Los aficionados al cine de acción y seguidores de Milla Jovovich tienen en la cartelera de cine la película Instinto Implacable.El thriller de acción se centra en la vida pacífica de Nikki, una mujer ex heroína de guerra, quien se ve destrozada cuando su hija es secuestrada por una red siniestra de tráfico sexual.Inmersa en el submundo criminal, mientras es perseguida por la policía y el ejército, ella deberá luchar por cualquier medio posible para rescatar a su hija.El largometraje es dirigido por el cineasta mexicano Adrián Grunberg y protagonizado por Milla Jovovich, quien regresa a la pantalla grande con una historia más de acción.(Protector)De Adrián Grunberg.Con Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney, Don Harvey, Gabriel Sloyer, Michael Stahi-Davir, Brooklyn Sudano.Estados Unidos, 2026.XM