Los aficionados al cine de acción y seguidores de Milla Jovovich tienen en la cartelera de cine la película Instinto Implacable .

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

El thriller de acción se centra en la vida pacífica de Nikki , una mujer ex heroína de guerra, quien se ve destrozada cuando su hija es secuestrada por una red siniestra de tráfico sexual .

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Inmersa en el submundo criminal, mientras es perseguida por la policía y el ejército, ella deberá luchar por cualquier medio posible para rescatar a su hija.

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

El largometraje es dirigido por el cineasta mexicano Adrián Grunberg y protagonizado por Milla Jovovich, quien regresa a la pantalla grande con una historia más de acción.

Instinto Implacable

(Protector)

De Adrián Grunberg.

Con Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney, Don Harvey, Gabriel Sloyer, Michael Stahi-Davir, Brooklyn Sudano.

Estados Unidos, 2026.

XM