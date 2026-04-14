Martes, 14 de Abril 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Instinto Implacable"

Los aficionados al cine de acción la película Instinto Implacable ya está en las salas de cine tapatías

Por: Xochitl Martínez

"Instinto Implacable" ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/IMAGEM FILMS.

Los aficionados al cine de acción y seguidores de Milla Jovovich tienen en la cartelera de cine la película Instinto Implacable.

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 
Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 

El thriller de acción se centra en la vida pacífica de Nikki, una mujer ex heroína de guerra, quien se ve destrozada cuando su hija es secuestrada por una red siniestra de tráfico sexual.

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 
Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 

Inmersa en el submundo criminal, mientras es perseguida por la policía y el ejército, ella deberá luchar por cualquier medio posible para rescatar a su hija.

Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 
Instinto Implacable. ESPECIAL/IMAGEM FILMS. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Padre madre hermana hermano"

El largometraje es dirigido por el cineasta mexicano Adrián Grunberg y protagonizado por Milla Jovovich, quien regresa a la pantalla grande con una historia más de acción.

   

Instinto Implacable

(Protector)

De Adrián Grunberg.

Con Milla Jovovich, Matthew Modine, D.B. Sweeney, Don Harvey, Gabriel Sloyer, Michael Stahi-Davir, Brooklyn Sudano.

Estados Unidos, 2026.

XM

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