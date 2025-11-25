Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: así se conocieron los artistas hace casi 20 años

El pasado 24 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la madre de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, quien también fue pareja del actor Eugenio Derbez. Tras mucho tiempo después de su separación con Michel, Eugenio contrajo matrimonio con la cantante y también actriz Alessandra Rosaldo. Con casi 20 años de relación, ¿cómo fue que inició esta historia de amor?, aquí te compartimos los detalles.

¿Cómo se conocieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Fue en Televisa donde se conocieron la integrante del grupo musical "Sentidos Opuestos" y el comediante. En 2006 compartieron cámara en la serie de "Vecinos". Rosaldo fungió como pareja de Derbez en uno de los capítulos de la serie de televisión; su conexión fue más allá y salto de la pantalla chica a la vida real.

"El flechazo se dio en 2006 cuando me invitaron a participar en Vecino", compartió la artista en el programa "Hoy" en mayo de 2018.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo llevan 19 años juntos

Su relación inició el 27 de marzo de 2006, durante un viaje que realizaron a Canadá con motivo de las grabaciones del programa de "Vecinos".

"Fue amor a primera vista, fue flechazo instantáneo, fue incontrolable. Hubo magia. Yo sentí algo desde que lo vi", declaró la también actriz en la entrevista que tuvo con Jorge Van Rankin.

¿Cómo le pidió matrimonio Eugenio Derbez a Alessandra Rosaldo?

Eugenio Derbez le pidió matrimonio a Alessandra Rosaldo el 3 de febrero de 2012. La forma en que lo hizo fue única e inolvidable, no solo para ella, sino también para muchos de sus seguidores. El momento especial surgió cuando Derbez apareció sorpresivamente montado en un caballo y vestido de "príncipe azul". El actor conto con la complicidad de Jaime Rosaldo, papá de Alessandra, quien la llevó, con engaños, a un restaurante de la Ciudad de México, donde Derbez se arrodilló frente a ella para probarle una zapatilla y después de eso proponerle matrimonio.

Finalmente, el 7 de julio de 2012 dijeron el “sí” frente al altar, en la Parroquia de Regina Coeli, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La ceremonia religiosa fue transmitida en televisión nacional, mientras que la recepción se celebró en el Claustro de Sor Juana.

Tras dos años de matrimonio la familia Derbez Rosaldo recibió a una nueva integrante, su primera hija en común, Aitana Derbez.

