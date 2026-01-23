Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 23 al 25 de enero

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, con tantos planetas reunidos en Acuario —Marte, Venus, Mercurio, el Sol y Plutón— el ambiente se siente distinto: hay más ganas de cambiar, de avanzar y de animarse a cosas nuevas.Para algunos signos, la buena racha empieza a notarse con más fuerza: llegan oportunidades, se destraban asuntos importantes y aparecen decisiones que pueden marcar un antes y un después, ya sea en el trabajo, en el dinero o en la vida personal.Aunque todos reciben un empujón de los astros, hay signos que, sin duda, están mejor parados y se colocan justo en el centro de esta ola de cambios positivos.Es, sin duda, el gran protagonista. Con cinco planetas en su signo, entra en un periodo de renacimiento, transformación y oportunidades que pueden marcar muchos años de su vida. Es una etapa ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes, cambiar de casa, invertir o lanzarse a hacer algo propio. La suerte acompaña, pero sobre todo acompaña la claridad para elegir bien y en el momento correcto.También se ve ampliamente favorecido por la abundancia de energía en signos de aire. Se marcan avances rápidos en lo laboral y lo económico, oportunidades que aparecen casi de sorpresa y contactos que pueden abrir puertas importantes. La suerte llega cuando se atreve a decir que sí y a moverse con rapidez.Recibe un impulso muy positivo en trámites, acuerdos, contratos y asuntos legales o financieros. Todo lo que estaba detenido comienza a destrabarse, y eso en sí mismo ya es un golpe de buena fortuna. Además, llegan noticias alentadoras en el ámbito profesional que le devuelven motivación y confianza.Entra en una racha en la que la intuición se convierte en su mejor aliada. Las decisiones que tome en estos días pueden traer beneficios duraderos, especialmente si se anima a hacer cambios que llevaba tiempo postergando. La suerte aparece cuando se atreve a cerrar ciclos y abrir otros nuevos.También figura entre los signos más favorecidos, especialmente porque logra liberarse de cargas, miedos o limitaciones que venía arrastrando. Al hacerlo, se abre un camino de oportunidades, reconocimiento y crecimiento personal. Es un periodo donde la fortuna sonríe cuando decide ponerse al frente y creer más en sí mismo.MF