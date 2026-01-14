Así fue como Gloria Rocha consiguió que Mario Castañeda fuera Goku

La muerte de Gloria Rocha, figura clave del doblaje latinoamericano y conocida como “La Madrina” de Dragon Ball, reavivó múltiples historias sobre su carácter firme, su olfato artístico y su influencia decisiva en la conformación de elencos que marcaron generaciones. Entre ellas destaca un episodio que hoy resulta inseparable de la identidad del anime en español: la manera en que logró que Mario Castañeda se convirtiera en la voz adulta de Goku , pese a un conflicto previo que parecía haber cerrado definitivamente esa puerta.

Antes de Dragon Ball, Mario Castañeda ya era una voz ampliamente reconocida en cine y televisión, responsable de interpretar en español a actores como Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo y Tom Hanks, además de personajes icónicos de series animadas y juveniles. Sin embargo, su camino parecía lejos del universo saiyajin, hasta que un enfrentamiento directo con Gloria Rocha —derivado de tensiones laborales y desacuerdos profesionales— fracturó por completo su relación y lo llevó incluso a rechazar, en un primer momento, la propuesta de dar voz a Goku adulto.

La anécdota, contada por el propio Castañeda, revela el temperamento de ambos. Tras una fuerte discusión que incluyó gritos y un distanciamiento total, Rocha volvió a buscarlo años después, cuando el personaje de Goku estaba por crecer en la serie . Aunque ella había dejado atrás el conflicto, él no, y su negativa inicial fue tajante, más por orgullo que por falta de interés artístico.

El giro decisivo llegó desde un lugar inesperado: su hijo. Al enterarse de que su padre había rechazado el papel de Goku, el niño reaccionó con tal desesperación que Castañeda, entre humor y sinceridad, reconoce que fue ese momento familiar el que lo llevó a reconsiderar. Al día siguiente aceptó el personaje y acudió a grabar aún con reservas, hasta que presenció el trato cercano y afectuoso que Gloria Rocha tuvo con su hijo en el estudio, un gesto que desarmó por completo cualquier rencor pendiente.

Ese encuentro selló una de las alianzas más importantes del doblaje latino. La misma Gloria Rocha que dio voz a personajes emblemáticos como Miss Piggy, Velma, Olivia y Piolín, y que dirigió producciones fundamentales como Dragon Ball, Sailor Moon y Slam Dunk, fue quien insistió hasta concretar una decisión histórica. Hoy, con su partida, la industria no solo la despide como actriz y directora, sino como la responsable de haber unido la voz de Mario Castañeda con Goku , una elección que definió la memoria sonora de millones de espectadores.

