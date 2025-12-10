Estos son los 10 contenidos más vistos de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, continúa consolidándose como uno de los servicios favoritos del público al reunir en un solo catálogo producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han marcado generaciones. Esta combinación de contenidos exclusivos, franquicias de gran impacto y títulos emblemáticos ha fortalecido su posición en un mercado cada vez más competitivo.

Con un modelo que integra estrenos recientes, producciones originales y películas icónicas, la plataforma actualiza cada semana el listado de los títulos más reproducidos por sus suscriptores, un termómetro que permite observar las preferencias actuales del público y la vigencia de las historias que forman parte del sello Disney.

En un entorno donde las plataformas compiten por producir contenido original y retener a sus usuarios, Disney+ se posiciona como uno de los jugadores más sólidos del mercado gracias a su capacidad para ofrecer estrenos constantes, franquicias consolidadas y producciones familiares que suelen tener un alto nivel de reproducción.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Zootopia

La metrópoli Zootopía es una ciudad de mamíferos, donde muchos animales viven y se desarrollan. Allí, la optimista agente Judy Hopps se convierte en la primera conejita de un cuerpo policial compuesto por animales duros y enormes. Judy está decidida a demostrar su valentía y se mete en un caso con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador.

Mi Pobre Angelito

Un encantador niño de 8 años desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

Otro Viernes de Locos

Anna tiene una hija y está a punto de convertirse en madrastra de otra. Mientras se enfrentan a las innumerables complicaciones que trae consigo la unión de dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.

Los 4 Fantásticos, Primeros Pasos

Mr. Fantástico, La Mujer Invisible, La Antorcha Humana y La Mole se enfrentan al desafío más abrumador hasta la fecha al defender la Tierra de Galactus y Silver Surfer.

Avatar, El Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

Juego de Gemelas

Dos gemelas son separadas tras el divorcio de sus padres y crecen en costas opuestas. Terminan conociéndose en un campamento de verano y juntas idean un plan para reunir a sus padres.

Avatar

En un exuberante planeta llamado Pandora viven los Na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora. Jake Sully, un exinfante de marina paralítico se transforma a través de un Avatar, y se enamora de una mujer Na'vi.

Avengers Endgame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!

Después de una serie de divertidas situaciones casi al borde de un desastre, su padre le presenta un ultimátum que podría cambiar su débil actitud para siempre.

Titanic

Las vidas de los pasajeros a bordo del condenado crucero de lujo Titanic se ven antes y durante su lento descenso hacia el Atlántico.

Este ranking semanal refleja no solo la permanencia y fuerza de los clásicos animados, sino también el alcance de las nuevas propuestas que logran conectar con audiencias de distintas edades. La plataforma apuesta por un equilibrio entre nostalgia y novedad, estrategia que ha demostrado ser clave para mantener su relevancia global.

