A casi un año del incidente discriminatorio contra un elemento de la policía que la hizo viral, Ximena Pichel, mejor conocida en redes sociales como "Lady racista", ha vuelto a llamar la atención.

Esto se debe a que el pasado miércoles un juez de control otorgó dos meses más de suspensión condicional a la mujer argentina, por lo que seguirá en libertad durante su proceso por el delito de discriminación en agravio de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

De acuerdo con información de fuentes ministeriales, Pichel deberá someterse a un programa social del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y prestar servicio social al Estado.

A través de redes sociales han surgido diversos videos de medios nacionales que capturaron a "Lady racista" a su salida de los juzgados en la colonia Doctores el pasado miércoles.

De acuerdo con las declaraciones de Ximena Pichel, se encuentra tomando terapia y el episodio ha sido duro tanto para ella como para su familia.

En los videos compartidos a través de X por diversos portales informativos como Azteca Noticias y el medio digital independiente La Audiencia, se aprecia a Pichel afirmar "ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que pedir una disculpa otra vez y nada más".

Pichel también afirmó que estará cumpliendo con todas las medidas impuestas por la autoridad legal. Asimismo, agradeció a los medios por estar presentes y darle seguimiento a su caso, y sostuvo su disculpa a todos aquellos que se sintieron ofendidos: "cometí un error y estoy arrepentida, nada más".

“Lady racista” se hizo malamente famosa el año pasado

El pasado 3 de julio del 2025, Pichel se hizo conocida como "Lady racista" por protagonizar una escena discriminatoria que quedó grabada en video.

El incidente ocurrió luego de que un policía intentara poner un candado inmovilizador, también llamado "araña", a la llanta del auto de la mujer, pues se encontraba mal estacionado y sin pago por parquímetro –un requisito para estacionarse en esa zona– en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Como respuesta, Ximena Pichel le faltó al respeto al servidor público gritando cosas como: "No me estés insultando pin**e negro, no me estés insultando cul**o. Odio a los negros como tú, los odio por nacos".

Los videos de Pichel se hicieron virales rápidamente y causaron indignación entre los internautas nacionales, quienes denunciaron el hecho como un acto racista y discriminatorio. Las consecuencias para la mujer argentina resultaron en su vinculación a proceso por el delito de discriminación en agravio de un elemento de la SSC.

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AO

