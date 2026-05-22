La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida el pasado marzo en California por conducir bajo los efectos de sustancias. El día de ayer, TMZ develó el video de la detención en el que se muestra el estado de la artista y fueron capturadas unas declaraciones polémicas en las que asegura que su madre mató a un niño de 12 años y después intentó matar a Britney.

Spears revela supuestos crímenes de su madre

El momento sucedió cuando uno de los policías que detuvo a Britney le señaló que por conducir bajo efecto de sustancias podría enfrentar cargos por asesinato, a lo que Spears respondió: “Sí, oficial, lo sé. Mi madre accidentalmente mató a una persona en bicileta, pero yo nunca lo hice ¿Por qué ella se salió con la suya?”.

El suceso, de acuerdo con TMZ no sería una invención de Britney. En su memoria, “Through the Storm”, Lynne Spears admitió haber atropellado a un niño de 12 años cuando llevaba a su hermano a toda velocidad al hospital.

Según extractos del informe policial, publicados por el diario New York Times, el estado de ánimo de Spears "pasó de ser desafiante y agitado, a extravagante y dócil". Tras su confesión, la cantante también señaló que su madre también intentó atentar contra su vida.

El informe sobre la detención de Britney Spears

La cantante fue detenida el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California tras conducir de manera errática.

El informe de la detención realizado por los policías revela que Britney Spears hablaba en ocasiones con voz infantil o distintos acentos, -"en ocasiones parecía hablar con acento británico"- y desviaba la atención a temas sin relación con las pruebas que le estaban haciendo.

Además de ello, en algún momento les ofreció a los oficiales una comida en su casa y les aseguró que tan solo había tomado una mimosa seis horas antes de la detención. "Pueden venir a mi casa, les prepararé comida o lasaña o lo que quieran. Tengo piscina", dijo. Posteriormente, Spears confesó haber consumido Adderall y Prozac.

La cantante fue detenida tras conducir haciendo eses entre dos carriles y después de que varios conductores avisaran a la policía.

"Probablemente podría beber cuatro botellas de vino y cuidarlos. Soy un ángel", dijo la cantante, señalando que consideraba su nivel de embriaguez un "cero" en una escala del 1 al 10. Spears se declaró posteriormente culpable de un cargo menor de conducción temeraria relacionada con alcohol y drogas.

"Te hemos parado porque ibas zigzagueando entre dos carriles", le dijo un oficial, según las imágenes difundidas. Spears respondió disculpándose y alegando que estaba utilizando el teléfono móvil.

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Pruebas respecto al estado en el que conducía Britney Spears

Los agentes encontraron en el vehículo un vaso de vino vacío y pastillas de Adderall sin prescripción médica. La cantante explicó a los policías que consumía Prozac y Lamictal, y reconoció que también tomaba de manera periódica Adderall para mantenerse "animada".

Las pruebas de alcoholemia realizadas registraron tasas de 0.05 % y 0.06 %, valores que se encuentran por debajo del límite legal en California, aunque las autoridades sostienen que el consumo combinado de sustancias afectaba igualmente a su capacidad para conducir.

Cuando los agentes le solicitaron acudir al hospital para realizar un análisis de sangre, Spears reaccionó con hostilidad, según el informe policial. De acuerdo con el video difundido, la cantante se negó inicialmente a realizarse las pruebas y confesó sentirse confundida respecto al arresto.

Según recoge el New York Times, en una de las grabaciones, ya dentro del coche patrulla y entre lágrimas, la cantante protesta por el trato recibido. "Están siendo malos conmigo. Me están mintiendo".

La detención de Spears pone de nuevo pone el foco sobre la situación personal de la cantante, cuatro años después de que su tutela judicial terminara tras una intensa campaña impulsada por sus seguidores bajo el título 'Free Britney'.

Con información de EFE y TMZ

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