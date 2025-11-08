Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Roofman: Un buen ladrón”

Si te gustan las películas basadas en hechos reales la cinta Roofman: Un buen ladrón ya está en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Roofman: Un buen ladrón" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Si te gustan las películas basadas en una historia real, la opción para ver en la pantalla grande es Roofman: Un buen ladrón protagonizada por Channing Tatum.

Roofman: Un buen ladrón. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Después de escapar de prisión, Jeffrey Manchester, un ex soldado y ladrón profesional que roba restaurantes de McDonald’s entrando por el techo, encuentra refugio en una tienda Toys “R” Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto, mientras planea su próximo movimiento.

Roofman: Un buen ladrón. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Sin embargo, cuando se enamora de Leigh, una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse poniendo en riesgo su anonimato.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “6 Exorcismos”

Una cinta de crimen, comedia y romance, que es una buena opcion para disfrutar en tu sala de cine favorita.

Roofman: Un buen ladrón

(Roofman)

De Derek Cianfrance.

Con Channing Tatum, Kirsten Dunts, Peter Dinklage, LaKeit Stanfield, Juno Temple.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones