Si te gustan las películas basadas en una historia real, la opción para ver en la pantalla grande es Roofman: Un buen ladrón protagonizada por Channing Tatum.

Roofman: Un buen ladrón. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Después de escapar de prisión, Jeffrey Manchester, un ex soldado y ladrón profesional que roba restaurantes de McDonald’s entrando por el techo, encuentra refugio en una tienda Toys “R” Us, donde logra sobrevivir durante meses sin ser descubierto, mientras planea su próximo movimiento.

Roofman: Un buen ladrón. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Sin embargo, cuando se enamora de Leigh, una madre divorciada, su doble vida comienza a desmoronarse poniendo en riesgo su anonimato.

Una cinta de crimen, comedia y romance, que es una buena opcion para disfrutar en tu sala de cine favorita.

Roofman: Un buen ladrón

(Roofman)

De Derek Cianfrance.

Con Channing Tatum, Kirsten Dunts, Peter Dinklage, LaKeit Stanfield, Juno Temple.

Estados Unidos, 2025.

XM