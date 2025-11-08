La empresa de juguetes Mattel confirmó el lanzamiento oficial de un nuevo set exclusivo para los coleccionistas más ambiciosos y exigentes. Se trata de un set de tres muñecas inspiradas en la famosa película animada K-pop Demon Hunters, disponible en Netflix.

Las figuras de esta edición especial, llamada "What It Sounds Like", están basadas en las protagonistas de la cinta: Rumi, Mira y Zoey , integrantes de la banda femenina HUNTR/X, un grupo de cazadoras y artistas que luchan por proteger el mundo de malvados demonios que buscan corromper a la humanidad.

La colección, diseñada para coleccionistas y aficionados de los juguetes mayores de 14 años, incluirá un certificado de autenticidad en su compra. Además, el set vendrá en una caja especial con tapa antipolvo para quienes deseen exhibirla en sus estantes.

¿Cuándo salen a la venta?

De acuerdo con el sitio web de Mattel Creations, el set de muñecas estará disponible para preordenar el próximo miércoles a las 9:00 horas (hora del Pacífico). La compañía explicó que los pedidos realizados en esa fecha serán enviados antes de octubre de 2026.

Por su parte, la venta general del set coleccionable estará disponible en octubre de 2026, con la expectativa de que estos sets lleguen también a tiendas físicas. El set incluye los atuendos de la última presentación de la banda: un vestuario blanco con patrones extravagantes en las mangas, efecto tornasol y accesorios en tono dorado.

Además, la edición incluirá diversos accesorios vistos en el filme, como las armas de las cazadoras: el saingeom de Rumi, el sinkal de Zoey y las armas woldo de Mira, así como los peinados y el maquillaje original de los personajes, lo que les da a las figuras un toque auténtico.

¿Cuál es el precio del set y en dónde se puede comprar?

El set con las tres muñecas de HUNTR/X tiene un costo actual de 3 mil 250 pesos mexicanos, más gastos de envío, y puede adquirirse a través de la plataforma en línea de Mattel Creations , el sitio digital de la marca dedicado a la venta de productos exclusivos de edición limitada: creations.mattel.com.

Debido a la alta demanda del producto, Mattel limitó las compras a tres sets por cliente por el momento.

Asimismo, la empresa informó que en el futuro se añadirán nuevos coleccionables y muñecas a la línea de K-pop Demon Hunters, lo que ha despertado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan ver pronto a los miembros de Saja Boys en acción.

Estrenada en Netflix en junio de 2025, la película se ha convertido en todo un fenómeno mundial entre el público juvenil, con más de 325 millones de visualizaciones en casi tres meses, según datos de la plataforma. Además, su banda sonora no ha dejado de sonar en redes, y su sencillo "Golden" fue recientemente nominado a los Premios Grammy 2026 en la categoría Canción del Año.

