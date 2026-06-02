Los aficionados al cine de terror tienen en las salas de cine de la ciudad la película Dolly: Juega Conmigo , ideal para aquellos que disfrutan de propuestas impactantes llenas de horrror.

Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La trama sigue a Macy, una mujer de 30 años, que cambia su vida radicalmente cuando una escapada romántica en las montañas se convierte en una sangrienta pesadilla.

Pronto, Macy se cruza con Dolly , una perturbadora figura con una máscara de muñeca que secuestra personas para “criarlas” como sus hijos .

Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Cuando Macy es capturada y sometida a un macabro juego dentro de una casa aislada en el bosque, ella luchará por sobrevivir y escapar, enfrentándose a secretos más oscuros.

Este filme ganó el premio del público en Mórbido y formó parte de la sección Midnight Xtreme en el Festival deSitges. La cinta tiene clasificación para mayores de 18 años.

Dolly: Juega Conmigo

(Dolly)

De Rod Blackhurst.

Con Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli, Seann William Scott, Kate Cobb, Max The Impaler.

Estados Unidos, 2025.

XM