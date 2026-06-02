Martes, 02 de Junio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Dolly: Juega Conmigo"

Los aficionados al cine de terror tienen en la cartelera de cine actual la película Dolly: Juega Conmigo

Por: Xochitl Martínez

"Dolly: Juega Conmigo" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Los aficionados al cine de terror tienen en las salas de cine de la ciudad la película Dolly: Juega Conmigo, ideal para aquellos que disfrutan de propuestas impactantes llenas de horrror.

Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS. 
Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS. 

La trama sigue a Macy, una mujer de 30 años, que cambia su vida radicalmente cuando una escapada romántica en las montañas se convierte en una sangrienta pesadilla.

Pronto, Macy se cruza con Dolly, una perturbadora figura con una máscara de muñeca que secuestra personas para “criarlas” como sus hijos.

Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS. 
Dolly: Juega Conmigo. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS. 

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La ladrona del tiempo”

Cuando Macy es capturada y sometida a un macabro juego dentro de una casa aislada en el bosque, ella luchará por sobrevivir y escapar, enfrentándose a secretos más oscuros.

 

Este filme ganó el premio del público en Mórbido y formó parte de la sección Midnight Xtreme en el Festival deSitges. La cinta tiene clasificación para mayores de 18 años.

Dolly: Juega Conmigo

(Dolly)

De Rod Blackhurst.

Con Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli, Seann William Scott, Kate Cobb, Max The Impaler.

Estados Unidos, 2025.

XM

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