Rauw Alejandro en Guadalajara: ¿Cómo llegar a la Arena VFG? Aquí las rutas

Rauw Alejandro está listo para subir nuevamente la temperatura en Guadalajara con su Cosa Nuestra World Tour, cargado de sensualidad y esa energía que lo caracteriza.

Tras conquistar Monterrey y Ciudad de México, el puertorriqueño aterriza en la Arena VFG los días 15 y 16 de noviembre, prometiendo un espectáculo donde música, moda y ritmo se fusionan en un solo universo.

Desde el lanzamiento de Cosa Nuestra en noviembre de 2024, Rauw Alejandro no ha dejado de reinventarse. Con colaboraciones de lujo con Romeo Santos, Feid, Bad Bunny, Laura Pausini y Latin Mafia, ahora expande su universo musical con Cosa Nuestra: Capítulo Cero, un proyecto que se suma al tour y profundiza en sus raíces.

El show promete coreografías sincronizadas, visuales cinematográficos y esa energía magnética que hace imposible apartar la mirada. Todo envuelto en una estética inspirada en la Nueva York de los años 60, mezclando gangster style, neones y la actitud de quien nació para dominar el escenario.

Entre los hits que los asistentes podrán disfrutar están: “DE CAROLINA”, “Déjame Entrar”, “Santa”, “Mil Mujeres”, “Desesperados”, “La Old Skul”, “Carita Linda” y “Besito en la Frente”.

Así que, si estás pensando en asistir, aquí te presentamos las rutas más recomendadas según tu ubicación, tiempos aproximados y distancias. Con esta información, podrás elegir la mejor opción y asegurarte de disfrutar la noche sin contratiempos.

¿Cómo llegar a la Arena VFG?

La Arena VFG se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga, km 20 de Carretera a Chapala, Fraccionamiento Los Silos, 4567, a solo cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. A continuación, algunas rutas recomendadas según tu ubicación:

Zona Norte y Poniente

Ruta: Av. Juan Pablo II → Anillo Periférico Norte → Anillo Periférico Sur → Av. Adolf B. Horn → Carretera a El Zapote → Carretera a Chapala

Tiempo estimado: 1 h 11 min

Distancia: 48 km

Zona Centro

Ruta: Calzada Federalismo Sur → Lázaro Cárdenas → salida a carretera libre a Zapotlanejo → Nuevo Periférico Oriente → carretera a Chapala → retorno en San José el 15 → dirección Aeropuerto

Tiempo estimado: 1 h 11 min

Distancia: 48 km

Zona Oriente

Ruta: Carretera libre a Zapotlanejo → Nuevo Periférico Oriente → entronque con carretera a Chapala → retorno en San José el 15 → dirección Aeropuerto

Tiempo estimado: 52 min

Distancia: 20 km

Zona Sur

Ruta: Anillo Periférico Sur → Av. López Mateos Sur / carretera Guadalajara-Colima → Circuito Metropolitano Sur → carretera a Chapala

Tiempo estimado: 1 h 25 min

Distancia: 66 km

Ruta extra recomendada

Ruta: Nuevo Periférico → salida a carretera a El Salto → entronque con carretera Guadalajara-Chapala

Esta opción ayuda a evitar zonas congestionadas.

Otras rutas de referencia

Desde el Centro Histórico: Avenida Hidalgo → Avenida República → Calzada del Ejército → Dr. Roberto Michel → Carretera a Chapala (≈50 min)

Desde la Nueva Central de Autobuses: Autopista a Zapotlanejo → Periférico Oriente → Carretera Guadalajara-Chapala (≈40 min)

Si llegas en automóvil propio o servicios de transporte como Uber o taxi, la Arena VFG cuenta con 2 mil 500 cajones de estacionamiento y espacios para transporte público.

Planear tu llegada con anticipación y seguir las recomendaciones del recinto te permitirá disfrutar del concierto sin contratiempos y vivir una experiencia inolvidable junto a miles de fans.

