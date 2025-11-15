El primer día del Corona Capital 2025, en el marco del 15 aniversario del festival, tuvo presentaciones estelares de rock encabezadas por el trío compuesto por Franz Ferdinand, Queens of the Stone Age y Foo Fighters.

Liderada por Alex Kapranos, la agrupación dio rienda suelta a su estilo dance-rock, con lo que inyectó energía a los cientos de fanáticos presentes, los cuales de un salto se levantaron de sus cómodos asientos improvisados y se acercaron más a la masa amorfa que se formaba frente al escenario.

Temas como "The Dark of the Matineé", "Night o day" y "Take me out", sonaron fuerte como antesala a lo que mucha gente esperaba ya, el cierre con Queens of the Stone Age en el mismo escenario y Foo Fighters en el Corona.

"Estamos muy felices de estar aquí en Corona Capital", comentó Kapranos.

A la par, Bôa y Sub Urban hacían lo suyo frente a otro cúmulo de fanáticos, con ritmos de rock y electrónica, respectivamente, recordando que en el festival hay música para todos los gustos.

Uno de los momentos más esperados llegó con la presencia de Josh Homme y compañía, Queens of the Stone Age compartía horario con el dúo francés de Polo & Pan y el proyecto de los neozelandeses de Leisure.

Sin embargo, ya estamos entrados con el rock y Queens of the Stone Age es recordar ese hardrock que en la actualidad ya no suena tanto o se ha suavizado creando otra tonalidad del rock.

"Hola Ciudad de México, ¿cómo están?, ¡mothers fuckers!", dijo Homme agradecido por todo el cariño que le dan los fans.

Esa idea del caos, la belleza y la muerte que la banda californiana trae cargando en sus letras se pudo escuchar en temas como, "Little Sister", "In my head" y "Burn the witch", que sonaron poderosas y estruendosas como ellas solas al inicio del concierto, reafirmando el amor que los cientos o miles de mexicanos les profesan. Digno final para uno de los escenarios de los 15 años del Festival Corona Capital.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB