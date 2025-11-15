Sábado, 15 de Noviembre 2025

Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

Los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos

Por: Yahaira Chagollan

Descubre qué color te corresponde este fin de semana. ESPECIAL

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

  • Rojo: Refuerza tu fuego interior y te impulsa a abrir caminos nuevos con valentía.

TAURO

  • Verde esmeralda: Te conecta con la estabilidad, la ternura y las bendiciones materiales.

GÉMINIS

  • Amarillo: Aumenta tu claridad mental, tu elocuencia y tu magnetismo social.

CÁNCER

  • Blanco perla: Purifica tus emociones, ilumina tu hogar y atrae serenidad.

LEO

  • Dorado: Eleva tu brillo personal, potencia tu liderazgo y activa la fortuna.

VIRGO

  • Beige: Fomenta orden, precisión y equilibrio en tus proyectos y pensamientos.

LIBRA

  • Rosa pastel: Armoniza tus relaciones, suaviza tensiones y enciende el encanto natural de tu signo.

ESCORPIO

  • Negro: Fortalece tu intuición, tu poder interno y la capacidad de transformar lo que tocas.

SAGITARIO

  • Púrpura: Te conecta con la sabiduría, la expansión espiritual y las oportunidades inesperadas.

CAPRICORNIO

  • Gris: Alimenta tu disciplina, tu inteligencia práctica y el avance seguro en tus metas.

ACUARIO

  • Azul eléctrico: Activa la innovación, las ideas brillantes y el impulso por romper límites.

PISCIS

  • Turquesa: Purifica tu energía, estimula tu sensibilidad y abre caminos de inspiración.

