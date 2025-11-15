Walter Mercado revela los colores de la suerte para cada signo del zodiaco

En el universo de la astrología, cada signo del zodiaco vibra con una energía única, y según la visión espiritual de Walter Mercado, esa energía puede potenciarse a través de colores específicos que atraen la suerte, la armonía y la protección.

Hoy, los astros revelan no solo los mensajes celestiales para cada signo, sino también el color del día que debe acompañarlos para abrir caminos y fortalecer su aura.

A continuación, descubre qué color te corresponde este fin de semana y cómo puedes usarlo para alinearte con las vibraciones del universo.

Colores de la suerte para cada signo del zodiaco

ARIES

Rojo: Refuerza tu fuego interior y te impulsa a abrir caminos nuevos con valentía.

TAURO

Verde esmeralda: Te conecta con la estabilidad, la ternura y las bendiciones materiales.

GÉMINIS

Amarillo: Aumenta tu claridad mental, tu elocuencia y tu magnetismo social.

CÁNCER

Blanco perla: Purifica tus emociones, ilumina tu hogar y atrae serenidad.

LEO

Dorado: Eleva tu brillo personal, potencia tu liderazgo y activa la fortuna.

VIRGO

Beige: Fomenta orden, precisión y equilibrio en tus proyectos y pensamientos.

LIBRA

Rosa pastel: Armoniza tus relaciones, suaviza tensiones y enciende el encanto natural de tu signo.

ESCORPIO

Negro: Fortalece tu intuición, tu poder interno y la capacidad de transformar lo que tocas.

SAGITARIO

Púrpura: Te conecta con la sabiduría, la expansión espiritual y las oportunidades inesperadas.

CAPRICORNIO

Gris: Alimenta tu disciplina, tu inteligencia práctica y el avance seguro en tus metas.

ACUARIO

Azul eléctrico: Activa la innovación, las ideas brillantes y el impulso por romper límites.

PISCIS

Turquesa: Purifica tu energía, estimula tu sensibilidad y abre caminos de inspiración.

