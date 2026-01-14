Este miércoles 14 de enero Disney+ tiene nuevos contenidos, se trata de dos series, una de animación y otra de estilo documental. Conoce cuáles son los lanzamientos de hoy, revisa las historias y elige la mejor para tu entretenimiento audiovisual para ver después de tus actividades cotidianas.

Los Simpson: Temporada 37. ESPECIAL/©DISNEY.

Los Simpson: Temporada 37

La serie ya se puede ver en Disney+. En esta temporada se celebra el estreno historio de su episodio 800. En esta entrega, Lisa descubre la ropa vintage de Marge de los años 90’s y es bienvenida en el exclusivo club de moda de la escuela, Homero se vuelve adicto a la televisión para padres, Bart y el profesor Frink viajan a una isla de multimillonarios modificadores corporales, y un desacreditado superintendente Chalmers crea una línea de productos para el cuidado de la piel masculina. La nueva temporada también trae un nuevo y escalofriante especial de La casita del horror, donde el Springfield de los años 70’s es acechado por un monstruo de grasa que se alimenta de grasa humana; Krusty hace un pacto con el diablo durante su especial de Halloween en vivo; y, en un futuro postapocalíptico de plástico y figuras articuladas, Bart y Lisa luchan por el futuro de la humanidad.

De polo a polo con Will Smith

Es una serie de National Geographic para mayores de 14 años que ya está disponible en Disney+. En ésta se sigue al actor a través de los siete continentes: Desde los campos de hielo de la Antártida hasta las selvas del Amazonas, las montañas del Himalaya, los desiertos africanos, las islas del Pacífico y los icebergs del Ártico.

