Este jueves 15 de enero, la energía astral se mueve a favor de ciertos signos del zodiaco, especialmente en temas relacionados con el amor y el dinero. A continuación, te compartimos los signos que destacan por su buena fortuna en el amor y las finanzas hoy, según las interpretaciones de Mhoni Vidente.Para Tauro, este jueves se presenta como un día favorable en cuestiones económicas. El tarot marca avances en pagos pendientes, acuerdos o decisiones financieras acertadas. En el amor, la energía es tranquila pero sólida; una conversación sincera puede fortalecer la relación o aclarar sentimientos. La constancia será recompensada.Leo se encuentra bajo una influencia positiva que favorece tanto el romance como el dinero. En el plano amoroso, su carisma natural atrae atención y gestos inesperados. En lo económico, pueden surgir propuestas, reconocimientos o apoyos que impulsan su confianza. Es un buen momento para mostrarse, sin exagerar.El tarot señala para Libra un día en el que las decisiones tomadas desde la calma generan resultados positivos. En el amor, hay armonía y posibilidad de acuerdos importantes. En el dinero, se favorecen negociaciones, trámites o pagos que se destraban. La intuición será una guía clave.Escorpión recibe una energía intensa pero favorable. En el amor, se abren espacios para diálogos profundos que fortalecen vínculos o cierran ciclos necesarios. En el aspecto económico, el día es propicio para dejar atrás preocupaciones y avanzar hacia una etapa más estable. La honestidad trae recompensas.Capricornio destaca hoy por su buena racha en el ámbito laboral y financiero. El tarot indica logros visibles, reconocimientos o noticias alentadoras relacionadas con el dinero. En el amor, abrirse emocionalmente permite mayor cercanía y comprensión. Es un día para disfrutar lo construido.Aunque estos signos cuentan con una vibración especialmente favorable, Mhoni Vidente recuerda que la actitud personal y las decisiones conscientes también influyen en los resultados. El 15 de enero es un día propicio para actuar con claridad, agradecer lo que llega y avanzar con seguridad tanto en el corazón como en lo material.