Cada vez más figuras públicas en Estados Unidos, desde empresarios hasta celebridades, están alzando la voz contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras las muertes de los manifestantes Renée Good y Alex Pretti por disparos de agentes federales en Minneapolis, Minnesota, este mes.

En el mundo del entretenimiento, son varias las celebridades que han manifestado su rechazo, como las actrices Natalie Portman y Jenna Ortega, que el pasado sábado denunciaron la violencia del ICE durante el festival de cine de Sundance.

“Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, dijo Portman, quien portaba un pin con la frase “fuera ICE”.

“La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno”, añadió Ortega.

En ese mismo evento, otros actores como Edward Norton y Olivia Wilde hicieron afirmaciones similares, cuando en los recientes Globos de Oro apenas hubo mención a las acciones de ICE, a excepción de Mark Ruffalo, que condenó la muerte de Good y arremetió contra Trump.

Asimismo, figuras de la música han acudido a las redes sociales, como la cantante Billie Eilish, que en sus historias de Instagram compartió mensajes críticos de su hermano, el también músico Finneas, contra ICE, y añadió: “Ey, compañeras célebres, ¿van ustedes a alzar su voz, o...?”.

“Las acciones de ICE son inadmisibles, pero no estamos indefensos. Nuestras acciones importan. Yo estoy con Minnesota”, escribió también en sus historias Olivia Rodrigo, que anteriormente ha denunciado que el gobierno de Trump use su música para publicitar su operativo migratorio.

Katy Perry, mientras, instó a sus seguidores a bloquear la financiación adicional de ICE, de 10 mil millones de dólares, llamando a sus representantes electos antes del 30 de enero, y se declaró “enferma” al ver a personas “agredidas” y “siendo disparadas y asesinadas” por la agencia migratoria.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI -empresa líder en inteligencia artificial (IA)- declaró en un mensaje interno a sus empleados, publicado ayer por The New York Times, que “ICE está yendo demasiado lejos. Hay una gran diferencia entre deportar a criminales violentos y lo que está ocurriendo, y debemos distinguirlo bien”.

Las declaraciones de Altman, cercano al gobierno de Donald Trump, se suman a las de la empresaria y filántropa Melinda French Gates, que el pasado lunes, en LinkedIn, reivindicó que “no hay nada más estadounidense que ejercer nuestros derechos y hacer rendir cuentas a nuestro gobierno”.

“Nadie en EE.UU. debería temer nunca perder su vida por tomar una acción pacífica y con principios en apoyo a sus creencias”, escribió French Gates, que lamentó las muertes de Good (7 enero) y Pretti (24 enero) en un mensaje con cientos de comentarios positivos que le agradecían posicionarse al respecto.

El domingo, un día después de la muerte de Pretti, más de 60 directores ejecutivos de grandes empresas con sede en Minnesota, como Best Buy, Target, 3M, General Mills o UnitedHealth Group, ya instaron en una carta a las autoridades estatales, locales y federales a reducir las tensiones en ese estado.

También varias estrellas deportivas han dejado claras sus ideas, como los baloncestistas Breanna Stewart, que levantó un letrero con el lema “ABOLIR ICE” antes de un partido el domingo, y Tyrese Haliburton, que escribió en X “Alex Pretti fue asesinado”, el sábado.

