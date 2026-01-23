Paty Chapoy y la fuerte acusación contra el hermano de Daniel Bisogno

El programa Ventaneando cumplió ayer 30 años al aire, tres décadas dedicadas a analizar el mundo del espectáculo con un estilo que ha marcado un referente en el periodismo de espectáculos en la televisión mexicana.

Paty Chapoy, conductora titular del programa, habló al respecto y, como ha ocurrido en otras ocasiones, el aniversario estuvo acompañado de polémica.

Entre felicitaciones y anécdotas, Chapoy fue cuestionada por la prensa sobre los rumores que señalan que una indiscreción de su parte habría afectado la salud de Araceli Bisogno, madre del conductor Daniel Bisogno.

De acuerdo con estos señalamientos, Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel Bisogno y madre de su hija Michaela, habría compartido con Chapoy información sobre el delicado estado de salud del conductor, misma que posteriormente habría sido difundida en Ventaneando. La versión indica que esta información habría impactado en la salud de Araceli Bisogno, quien no estaba enterada de la situación.

Araceli Bisogno murió el 24 de febrero de 2024. Casi un año después, el 25 de febrero de 2025, Daniel Bisogno falleció a causa de una cirrosis no alcohólica.

Ante estos rumores, Paty Chapoy rechazó categóricamente cualquier responsabilidad.

“¿Ustedes se creen que soy tan poderosa como para que con solo decirlo se muera una persona?”, expresó.

Asimismo, afirmó: “Los rumores hacia mí van a continuar siempre. Muy lamentablemente, desde esa óptica, el nombre de Paty Chapoy vende. Entonces, cuando utilizan mi nombre para decir mentiras, como que yo ocasioné la muerte de la mamá de Daniel Bisogno, pues son mentiras”.

La polémica continuó cuando Chapoy se refirió a Alex Bisogno, hermano del conductor fallecido. La periodista señaló que, presuntamente, el día de la muerte de Daniel, Alex habría ingresado a su casa y retirado pertenencias que, según dijo, corresponderían legalmente a su hija.

“El día que se murió, él entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija, no a él”, afirmó Chapoy.

De acuerdo con la conductora, en este hecho también habría participado Ernesto Hernández Villegas, excolaborador del programa Ventaneando.

Alex Bisogno reacciona y rechaza las acusaciones

Alex Bisogno respondió a estas declaraciones a través de un video publicado la noche del jueves en sus redes sociales, en el que negó los señalamientos y expresó su inconformidad.

“Esta vez el señalamiento fue más directo y no lo puedo permitir”, dijo.

“Exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimar a mi familia”, agregó.

Alex Bisogno acusó a Paty Chapoy de calumniarlo con el objetivo de recuperar el rating del programa. Además, aseguró que las versiones sobre un supuesto saqueo han sido desmentidas con pruebas ante la fiscalía y que el conflicto familiar fue aclarado previamente, incluyendo una reconciliación con Cristina Riva Palacio, acompañada de disculpas de ambas partes por los malentendidos.