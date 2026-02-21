Las películas nominadas a los Oscar® están ingresando a la cartelera de cine de la ciudad, si quieres ver las más posibles para la próxima ceremonia, la película Amélie y los secretos de la lluvia ya está en las salas de cine tapatías.

Amélie y los secretos de la lluvia. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

La nominada al Oscar® como Mejor Película Animada, narra la historia de Amélie, una pequeña niña de Bélgica nacida en Japón.

Gracias a su amiga Nishio-san, el mundo está lleno de aventuras y descubrimientos, pero en su tercer cumpleaños, un acontecimiento cambia el curso de su vida. Para Amélie, todo está en juego a esa edad, tanto la felicidad como la tragedia.

Amélie y los secretos de la lluvia. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Disfruta de una hermosa película animada que te derretirá el corazón.

Amélie y los secretos de la lluvia

(Amèlie et la mètaphysique des tubes)

De Liane-Cho Han Jin Kuang y Maïlys Vallade.

Francia, 2025.

XM