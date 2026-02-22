Aries

Este domingo llega con impulso renovado. Marte te empuja a retomar eso que habías dejado pendiente y ahora encuentras la energía para hacerlo realidad. Con Saturno y Neptuno influyendo en tu signo, lo que estaba estancado —en lo laboral, económico o sentimental— comienza a acomodarse. Es un día ideal para dar el primer paso hacia algo nuevo.

Tauro

El domingo te invita a reconocer tu fuerza interior. Al analizar las situaciones con calma, descubrirás el poder y la capacidad que posees. La energía planetaria abre puertas a nuevas oportunidades laborales y económicas, pero también favorece un reencuentro o inicio amoroso que puede llenar tu corazón de alegría.

Géminis

La comunicación será tu mejor herramienta este domingo. Es momento perfecto para negociar, dialogar y llegar a acuerdos en el ámbito profesional. Con Mercurio suavizando tensiones, cualquier diferencia podrá resolverse con beneficios para todos, especialmente en lo económico.

Cáncer

Tu intuición estará más aguda que nunca. Este domingo confía en tus corazonadas, incluso en los mensajes que lleguen a través de sueños o señales sutiles. En reuniones o negociaciones podrás destacar como el líder sensible y firme que eres. Es momento de ir por lo que te corresponde.

Leo

El domingo puede presentarse movido y con agenda llena, pero la clave será no tomarte todo tan en serio. Fluye con los pendientes y evita engancharte en tensiones innecesarias. La energía favorece especialmente tu economía y tu desarrollo profesional, brindándote un respiro importante.

Virgo

Este domingo es para plantarte con seguridad. Con los pies en la tierra y el corazón firme, es momento de levantar la mano y mostrar tu talento. Las influencias astrales impulsan avances y reconocimientos en lo laboral. No te quedes con las ganas de expresar lo que sabes y lo que mereces.

Libra

Buenas noticias llegan este domingo. Trámites, acuerdos o situaciones que parecían bloqueadas comienzan a destrabarse. Se abre un periodo favorable para resolver asuntos de comunicación y también para fortalecer vínculos sentimentales. La paciencia empieza a dar frutos.

Escorpio

Venus favorece tu economía y también tu vida afectiva. Este domingo es ideal para hacer un balance de ingresos y egresos y tomar decisiones inteligentes. Podrías iniciar un proyecto propio o concretar una compra pendiente. El amor y las finanzas se alinean a tu favor.

Sagitario

El domingo activa movimientos importantes: viajes, cambios de casa, remodelaciones o firma de contratos. Entras en un ciclo positivo para acuerdos que benefician tu economía. Mantente atento a propuestas que pueden abrirte nuevas puertas.

Capricornio

Es un domingo para avanzar y cerrar tratos. La comunicación fluye y los acuerdos que concretes ahora tendrán impacto positivo en tu vida personal y profesional. Con la energía expansiva a tu favor, comienzas a recibir recompensas por tu esfuerzo constante.

Acuario

Nada ni nadie podrá detenerte este domingo. Las energías astrales impulsan tu creatividad y te animan a concretar planes que habías postergado, ya sea un viaje, una compra o un proyecto artístico o comunicativo. Lo que inicies ahora puede avanzar con rapidez.

Piscis

El domingo marca un momento de transformación. Los cambios internos que has trabajado comienzan a reflejarse en tu entorno. Con gran fuerza emocional y claridad, estás listo para reclamar lo que te corresponde en el amor, el trabajo y la economía. Las oportunidades están frente a ti.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA