Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de febrero de 2026

AriesNo reveles tus planes a todos; no siempre quien te aplaude desea verte triunfar. Aprende a diferenciar la lealtad de la conveniencia.TauroPosees nobleza en tu carácter, aunque sueles mostrar reserva al expresar tus sentimientos. Aprende a decir “te quiero” sin asociarlo con una pérdida de fortaleza; quienes te rodean necesitan escucharlo.GéminisMantente atento ante un posible rumor familiar en el que podrían intentar involucrarte de manera injusta. Evita caer en provocaciones y actúa con prudencia.CáncerEs momento de transformar aquello que no te satisface de ti, no para complacer a otros, sino para evolucionar y crecer.LeoPodría surgir una propuesta que, en un inicio, no te resulte del todo convincente; sin embargo, si la analizas con objetividad y serenidad, puede convertirse en el impulso que necesitabas.VirgoLa vida no está destinada únicamente a ser sobrevivida, sino a ser plenamente vivida y sentida. Si ya no te emociona, no te inspira ni te impulsa, es momento de tomar decisiones.LibraSe aproxima una noticia favorable en el ámbito económico, ya sea un pago esperado, una oportunidad laboral o un negocio que comienza a consolidarse.EscorpiónUn problema que te inquietaba comienza a encontrar solución. No era tan grande como tu mente lo había dimensionado; en ocasiones, solo hacía falta paciencia.SagitarioActúa con prudencia en tus gastos; una etapa de complacencia personal podría derivar en deudas innecesarias.CapricornioSi es necesario renovar tu círculo de amistades, hazlo. Te encuentras en una etapa de transformación, y mantener vínculos que ya no armonizan contigo solo limita tu crecimiento.AcuarioUna amistad del pasado podría buscar acercarse e incluso ofrecer disculpas. Escucha con apertura, pero recuerda las razones del distanciamiento; perdonar no implica permitir lo mismo nuevamente.PiscisTe encuentras distraído con múltiples pensamientos, lo que podría afectar tu bienestar físico. Además, experimentarás sueños intensos, casi premonitorios; no los ignores, tu intuición está especialmente afinada.