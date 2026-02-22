Domingo, 22 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Nana Calistar: Horóscopos para HOY 22 de febrero de 2026

Esto es lo que viene para tu signo zodiacal, según las predicciones de Nana Calistar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Conoce lo que le depara a tu signo este día. X / @NanaCalistar

Aries

No reveles tus planes a todos; no siempre quien te aplaude desea verte triunfar. Aprende a diferenciar la lealtad de la conveniencia.

Tauro

Posees nobleza en tu carácter, aunque sueles mostrar reserva al expresar tus sentimientos. Aprende a decir “te quiero” sin asociarlo con una pérdida de fortaleza; quienes te rodean necesitan escucharlo.

Géminis

Mantente atento ante un posible rumor familiar en el que podrían intentar involucrarte de manera injusta. Evita caer en provocaciones y actúa con prudencia.

Cáncer

Es momento de transformar aquello que no te satisface de ti, no para complacer a otros, sino para evolucionar y crecer.

Leo

Podría surgir una propuesta que, en un inicio, no te resulte del todo convincente; sin embargo, si la analizas con objetividad y serenidad, puede convertirse en el impulso que necesitabas.

Virgo

La vida no está destinada únicamente a ser sobrevivida, sino a ser plenamente vivida y sentida. Si ya no te emociona, no te inspira ni te impulsa, es momento de tomar decisiones.

Libra

Se aproxima una noticia favorable en el ámbito económico, ya sea un pago esperado, una oportunidad laboral o un negocio que comienza a consolidarse.

Escorpión

Un problema que te inquietaba comienza a encontrar solución. No era tan grande como tu mente lo había dimensionado; en ocasiones, solo hacía falta paciencia.

Sagitario

Actúa con prudencia en tus gastos; una etapa de complacencia personal podría derivar en deudas innecesarias.

Capricornio

Si es necesario renovar tu círculo de amistades, hazlo. Te encuentras en una etapa de transformación, y mantener vínculos que ya no armonizan contigo solo limita tu crecimiento.

Acuario

Una amistad del pasado podría buscar acercarse e incluso ofrecer disculpas. Escucha con apertura, pero recuerda las razones del distanciamiento; perdonar no implica permitir lo mismo nuevamente.

Piscis

Te encuentras distraído con múltiples pensamientos, lo que podría afectar tu bienestar físico. Además, experimentarás sueños intensos, casi premonitorios; no los ignores, tu intuición está especialmente afinada.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones