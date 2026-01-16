Era de acuario dejará más suerte a estos signos, según Mhoni Vidente

La llegada de la Era de Acuario marcará el tono energético de todo 2026, un año que, de acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, estará regido por la carta del Loco, el arcano número cero del tarot, símbolo de reinicio, avances inesperados y nuevas oportunidades.

Bajo esta influencia, varios signos del zodiaco se perfilan para vivir un periodo de abundancia económica, cambios positivos y golpes de suerte que podrían transformar su rumbo.

La suerte para Acuario

Para Mhoni Vidente, Acuario será el signo que domine el 2026. La combinación de la carta del Loco con el As de Oros impulsa a este signo a construir patrimonio y consolidar proyectos de largo plazo.

Es un año ideal para invertir en una casa, un terreno o un automóvil, así como para estudiar idiomas, abrirse a viajes y aceptar cambios importantes en el ámbito laboral.

En lo personal, el panorama también es de renovación: quienes pasaron por un divorcio podrían volver a casarse y quienes han vivido inestabilidad en el trabajo encontrarán por fin un empleo más sólido. Además, Acuario contará con una racha de suerte rápida y oportunidades inesperadas, especialmente relacionadas con el dinero.

Los signos con doble suerte y abundancia

La Era de Acuario no beneficiará únicamente a este signo. Mhoni Vidente señala que Géminis y Libra, también signos de aire, junto con Virgo y Sagitario, serán los grandes acompañantes del año y recibirán una doble dosis de fortuna.

Para ellos, 2026 traerá un notable crecimiento económico, cambios laborales positivos, proyectos que avanzan con mayor rapidez y golpes de suerte que podrían llegar cuando menos lo esperen. Será un periodo clave para tomar decisiones importantes y atreverse a dar pasos que antes parecían riesgosos.

Finalmente, la vidente recomienda prestar atención a los números mágicos del año: 00, 11 y 33, los cuales estarán asociados a sorteos, contratos y decisiones clave que podrían abrir la puerta a la prosperidad durante todo 2026.

MF