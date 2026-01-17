El apellido Cuarón vuelve a ocupar un lugar central en el cine internacional. En marzo, esa fuerza creativa regresará a la pantalla grande con “Campeón gabacho”, una película que combina migración, humor, golpes y resistencia, y que tendrá su estreno mundial en el South by Southwest Festival (SXSW), uno de los encuentros culturales más influyentes de Estados Unidos.

Dirigida por Jonás Cuarón (“Chupa”, “Desierto”), la cinta cuenta con la producción de Alfonso Cuarón (“ROMA”), además de Nicolás Celis y Gabriela Rodríguez, consolidando un proyecto familiar y autoral que apuesta por una historia profundamente mexicana con vocación global. La música corre a cargo de Mateo Cuarón, primo del director, mientras que la fotografía fue realizada por Pepe Ávila del Pino, recientemente reconocido en Estados Unidos por su trabajo con Residente.

Basada en la novela homónima de Aura Xilonen, “Campeón gabacho” sigue a Liborio, un joven migrante mexicano entrañable y travieso cuyo único talento parece ser resistir golpes. Tras cruzar el Río Grande para huir de una realidad adversa en México, el personaje se instala en un barrio latino de Nueva York, donde enfrenta no sólo peleas físicas, sino muros culturales, prejuicios y contradicciones sociales. A través de los puños -y del humor-, Liborio se convierte en un héroe improbable que encarna la lucha por la dignidad y la pertenencia.

La novela original, ganadora del Premio Mauricio Achar/Literatura Random House, fue escrita por Xilonen cuando tenía apenas 18 años y destacó desde su publicación por su lenguaje híbrido, que mezcla español e inglés, así como por su mirada fresca sobre la experiencia migrante. Para Nicolás Celis, productor del filme, ese fue uno de sus mayores atractivos. “Cuando la leí me fascinó su lenguaje. Es una obra que se lee rápido y con la que hay una identificación inmediata”, recordó en una entrevista previa.

El elenco refuerza la ambición del proyecto. Juan Daniel García Treviño encabeza la historia junto al músico panameño Rubén Blades y la actriz estadounidense Rosario Dawson, conocida por su papel como “Ahsoka” en el universo de “Star Wars”. Completan el reparto Leslie Grace, Eddie Marsan, Cheech Marin, Marvin Jones III, Carlos Carrasco y Dolores Heredia, en una combinación de talentos latinoamericanos y figuras consolidadas de la industria internacional.

El SXSW, que se celebrará del 12 al 18 de marzo en Austin, Texas, será el primer escaparate para esta película que se inscribe en la convergencia de cine, música y cultura, un terreno fértil para una historia que dialoga con temas contemporáneos como la migración, la identidad y la resiliencia. Con “Campeón gabacho”, los Cuarón no sólo regresan al cine: lo hacen con una apuesta narrativa que busca emocionar, incomodar y, sobre todo, contar una historia desde los márgenes con ambición universal.

Con información de El Universal

CT