Esposa de Bruce Willis habla sobre la salud del actor

Ya hace casi cuatro años del retiro de Bruce Willis, inicialmente motivado por un diagnóstico de afasia, que posteriormente degeneraría en demencia prefrontal: Un padecimiento que se caracteriza por afectar de forma progresiva los lóbulos frontales y temporales del cerebro.

Estas regiones son las encargadas de modular la personalidad y la conducta, la toma de decisiones, el procesamiento de las emociones y el lenguaje.

Hace unas semanas la modelo Emma Hemming tomaba la decisión de ingresar al actor en una casa de cuidados especiales, después durante una entrevista, habló de cómo se encuentra realmente.

¿Cuál es el estado actual del Bruce Willis?

En entrevista con el programa Today, Emma, de 47 años, habló sobre la situación actual de la estrella de Hollywood, quien fue diagnosticada con demencia frontotemporal en 2023. La esposa del intérprete de John McClane en "Duro de matar" aseguró que Willis sigue en tratamiento, aunque rodeado del cariño y la atención que necesita.

"Está rodeado de amor y cuidados, y se encuentra muy bien con una enfermedad tan cruel", señaló.

Durante la transmisión en vivo, Emma también habló sobre el premio Tom Hanks Caregiver Champion que recibió en la gala Hidden Heroes en Washington, DC, en reconocimiento a su labor y defensa a favor de los cuidadores.

Hemming, autora del libro "The Unexpected Journey", explicó que Bruce les informó cuando fue diagnosticado con afasia, y que tanto ella como sus dos hijas, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, recibieron la noticia sobre su retiro de la actuación. El diagnóstico también fue compartido con sus hijas mayores: Rumer, de 37 años; Scout, de 34; y Tallulah, de 31, fruto de su matrimonio con Demi Moore.

Emma, quien está casada con Willis desde 2009, también comentó durante una conferencia de End Well 2025, que es de las personas que recuerdan la trayectoria icónica de su esposo, aunque reconoce que él nunca se obsesionó con su carrera.

"No creo que haya insistido ni reflexionado mucho sobre quién es ni sobre lo que ha hecho. Creo que siempre ha disfrutado de ser actor, de entretener a la gente, le encantaba. Era una pasión suya".

Pese a los momentos difíciles, Hemming aseguró que acompañarlo y estar presente se ha convertido en una fuente de alegría para toda la familia.

"Nuestra vida es muy sencilla. De hecho, siempre lo ha sido. Creo que el simple hecho de poder estar presente con él es la alegría", dijo.

