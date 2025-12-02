Para quienes pensaban que la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, renunciaría a su corona, ella, con un mensaje contundente, manifestó que no será así; al contrario, aseveró que es una misión que piensa cumplir.

Tras su llegada a Nueva York, lugar donde residen las reinas de belleza, se difundió un video en redes sociales de la originaria de Tabasco, con lo que puso fin a varias especulaciones y, de entrada, indicó: "Ser Miss Universo no solo es una corona, sino una misión".

Para comunicadores y opinólogos que ya habían adelantado su renuncia a Miss Universo, ella contestó: "No pienso renunciar", y señaló contundente: "Esto ya empezó y no pienso detenerme. Soy Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025".

En el video también habló de su neurodivergencia y reflexionó: "Si mi voz puede romper el silencio, si mi historia puede encender la esperanza o si mi autenticidad hace que otras personas dejen de tenerle miedo a la suya, entonces todo habrá valido la pena".

La tabasqueña fue recibida en el aeropuerto de Nueva York entre porras y abrazos; posteriormente, se instaló en el penthouse que será su residencia por un año, además, estuvo presente en el inicio de las celebraciones guadalupanas en la ciudad.

