"No se han comunicado con mis hijos ni conmigo", responde Gabriela Martínez, esposa del músico Alejandro Marcovich, tras el video viral en que sus excompañeros del grupo Caifanes hablaron de su estado de salud.

"Queremos aprovechar, en nombre de todo el grupo, para mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich", dijo el cantante Saúl Hernández durante la presentación de la banda en un reciente concierto en León, Guanajuato.

Con un mensaje así, muchos de los fans de la banda pensaron que los desacuerdos entre el vocalista y el legendario guitarrista se habrían disipado de nuevo o que estarían en comunicación con la familia del músico.

Gabriela comenta que ni los actuales miembros de Caifanes, como Diego Herrera, Alfonso André o el mismo Saúl Hernández, ni exmúsicos como Sabo Romo se han puesto en contacto con ellos.

La salud de Marcovich, que por ahora continúa reportándose como delicada y con pronóstico reservado, es la prioridad para Martínez, aunque tras todo el ruido mediático causado por el mensaje de hace unos días decidió responder a los cuestionamientos.

Esposa de Marcovich pidió a Caifanes no fingir apariencias

En una pequeña charla dijo sentirse dolida y molesta por el intento de Hernández por quedar bien frente a la opinión pública, aunque el distanciamiento entre él y Alejandro es del conocimiento de sus seguidores. Pese a que los arreglos de varios de los éxitos de la legendaria banda del rock nacional fueron creados por Marcovich, afirma, también es sabido que las regalías no llegan al guitarrista.

Gabriela asegura que no busca ayuda económica ni nada similar por parte de los que compartieron escenarios con su esposo, quien desde hace más de una semana se encuentra internado en un hospital de la Ciudad de México en coma tras sufrir un derrame cerebral.

Lo único que Gabriela solicitó es que no se use el nombre de Marcovich para "mostrar una máscara de humanidad, amor y luz ante el público" que no se sostiene en privado.

Exguitarrista de Caifanes aún mantenía tensiones con Saúl Hernández

La noche del pasado 19 de mayo, familiares de Marcovich hicieron público que el arreglista había sido trasladado con urgencia a la unidad de terapia intensiva tras sufrir un derrame cerebral. Desde entonces, su pronóstico es “reservado”.

Marcovich formó parte de la banda en su etapa más exitosa, de 1989 a 1995, aportando su inconfundible estilo en la guitarra que definió el sonido del rock nacional. Sin embargo, diferencias personales y disputas legales provocaron la desintegración del grupo en su momento cumbre.

Aunque lograron reunirse en abril de 2011 para una serie de conciertos, las tensiones resurgieron con el tiempo, culminando en un nuevo distanciamiento que se mantiene hasta la actualidad, tal como lo evidencian las recientes declaraciones de su esposa.

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AO

