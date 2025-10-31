¿Christian Nodal prepara dueto con el fallecido Vicente Fernández?

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que había logrado uno de sus mayores deseos musicales: compartir un dueto con Vicente Fernández. En una reciente historia de Instagram, el cantante escribió: “Espero así suene mi viaje al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan tan chingón”.

En el video se aprecia la fusión de las voces de Nodal y El Charro de Huentitán interpretando la famosa canción “Estos celos”, mientras el artista originario de Sonora brinda con una copa de vino y sonríe ante la emblemática melodía.

La publicación rápidamente generó gran expectación dentro del ámbito de la música regional mexicana. Christian Nodal ya había manifestado en varias ocasiones su admiración por Vicente Fernández y había realizado homenajes en su memoria, por lo que la aparición de este dueto reavivó especulaciones sobre posibles nuevas producciones con material inédito de “Chente”.

El fragmento compartido también desató comentarios diversos por parte de los internautas. Algunos expresaron su entusiasmo, mientras que otros fueron críticos: “Él jura”, “Ahora colgándose de otros para tener un poco de atención”, “Muy tarde comprendió que con Cazzu tenía todo y lo perdió”, se lee en varias publicaciones en redes sociales.

El interés por los duetos póstumos de Vicente Fernández ha aumentado en las últimas semanas, luego de que el periodista Javier Ceriani compartiera detalles sobre un próximo álbum póstumo. Según Ceriani, María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, posee los derechos de la música y autorizó a una importante disquera la realización de nuevas colaboraciones. Además, se reveló que Vicente Fernández Junior fungirá como productor del disco junto con Sony Music.

De acuerdo con lo anunciado, Sony Music tiene previsto revivir la voz de Vicente Fernández a través de duetos con artistas de renombre internacional. Entre los confirmados se encuentran Shakira, Maluma y Majo Aguilar, quienes participarán en las nuevas versiones producidas. La selección de estos intérpretes busca preservar el legado de Fernández como ícono del género ranchero y acercar su música a nuevas generaciones.

El adelanto compartido por Christian Nodal ha incrementado la expectativa sobre el contenido de este proyecto. Aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, la iniciativa ha generado gran interés en cuanto a cómo la tecnología permitirá unir voces de diferentes épocas en una misma producción. La propuesta ha tenido reacciones inmediatas en redes sociales y mantiene atentos a fanáticos y figuras del espectáculo.

