Aunque aparentas tener el corazón de hierro, también sabes lo que es quebrarte por amor. Este mes podrías sentir la tentación de repetir una historia del pasado, pero recuerda: si dolió una vez, no necesitas comprobarlo de nuevo. Abre bien los ojos, porque alguien cercano podría no ser tan sincero como aparenta. No te aferres a quien juega con tus emociones; mantén la dignidad y no te dejes engañar por las apariencias. Tu corazón estará hecho un torbellino. No permitas que te traten como una opción ni que te hagan sentir menos. Aprende a marcar tus límites y a valorar lo que das, porque mereces un amor que te respete y te elija todos los días. Deja de esperar mensajes o disculpas que no llegan. Es momento de soltar lo que no te hace bien y abrirte a nuevas oportunidades. Si alguien no te valora, su ausencia será tu mayor alivio. Te sorprenderás con una verdad amorosa que no esperabas. Puede doler, pero también te liberará. Después de la tormenta, descubrirás lo fuerte que eres y lo mucho que vales cuando decides poner fin a lo que ya no tiene sentido. El amor podría venir de lejos o de alguien que lleva tiempo pensando en ti. No cierres la puerta por miedo o por orgullo. Este mes te invita a dejarte sentir sin tanto control y confiar un poco más en lo que el destino te tiene preparado. Evita los malentendidos en el amor; tus palabras pueden tener más peso del que imaginas. Si estás solo, no esperes que el romance toque tu puerta: atrévete a salir, conocer y conectar, porque el amor necesita movimiento. Este mes habrá amores que se acercan y otros que se alejan. No te tomes los cambios como algo personal: todo se acomoda para que encuentres a quien realmente te corresponde. Confía en el proceso. Suelta el rencor y deja de pensar en vengarte de quien te rompió el corazón. El amor no se cobra ni se castiga: se aprende y se supera. Cuando perdones, la vida te recompensará con algo mucho mejor. Tu corazón entra en una etapa de renovación. Un encuentro o viaje podría traerte una conexión inesperada. Disfruta el momento y deja que las emociones fluyan sin miedo al pasado. No intentes llenar vacíos con amores pasajeros. Cuida tu corazón y no entregues más de lo que recibes. El amor verdadero no se compra ni se improvisa; llega cuando aprendes a estar bien contigo. Este mes el amor te pondrá a prueba. Podrías verte en medio de conflictos o malentendidos sentimentales. No te involucres en dramas ajenos y evita hablar de más. A veces, el silencio es la forma más sabia de cuidar el corazón. Con información de Nana Calistar. EE