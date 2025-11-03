Supuesta testigo brinda nuevos detalles del caso de Valeria Márquez

El asesinato de la influencer Valeria Márquez punza como una herida fresca en la memoria colectiva, pues, en días recientes, una aparente testigo reveló que un familiar de Valeria pudo haber sido el autor intelectual del ataque.

Dicha información fue difundida por el periodista argentino Javier Ceriani en su programa de YouTube, donde se presentó el testimonio de una mujer identificada como "Ana", allegada a la familia paterna de la víctima.

De acuerdo con "Ana", la familia de Valeria sospecha que Armando, tío de la modelo, podría estar vinculado con su asesinato —acontecido el pasado 13 de mayo al interior de su salón de belleza, “Blossom The Beauty Launge”— lugar que ambos administraban en el municipio de Zapopan, en Jalisco.

"La tía de Valeria le comentó a este familiar que se le hizo muy raro porque el salón, aunque estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno, bueno era por cita, pero el bussiness partner de Valeria era su tío. Y el tío y su novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero, casualmente, ese día no estaba ni el tío ni el novio", relató la testigo, cuya identidad pidió ser protegida.

La testigo también recordó un episodio durante el funeral de Valeria: "Dijo la tía de Vale que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que, pues ahí dejara las cosas y que no investigara más porque, para ella, el tío estuvo involucrado en eso", expresó "Ana".

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no se ha pronunciado respecto a lo que dijo la supuesta testigo, sumado a que tampoco han reportado avances en la investigación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

