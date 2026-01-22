Lo que prometía ser uno de los regresos más esperados de la televisión mexicana terminó por quedarse en el camino, pues “Enrollados”, la gira teatral que buscaba reunir nuevamente al elenco de “Otro Rollo”, fue cancelada de manera definitiva, dejando a miles de seguidores con la expectativa truncada y abriendo interrogantes sobre los motivos que llevaron al colapso del proyecto.

Para entender mejor: “Enrollados”, la gira del regreso de Otro Rollo y Adal Ramones queda cancelada

¿Por qué se canceló “Enrollados”?

La cancelación fue confirmada por Adal Ramones a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresó su decepción por no haber logrado concretar la gira, de acuerdo con el conductor, las empresas responsables del tour incumplieron acuerdos clave, lo que derivó en constantes reprogramaciones y afectó los compromisos profesionales del elenco, haciendo inviable la continuidad del espectáculo.

“Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”, se lee al inicio de su comunicado.

Te recomendamos: Conoce todos los estrenos que llegarán a Netflix para México en 2026

Ramones explicó que, aunque recomendó a la primera empresa encargada del tour, la incorporación de una segunda compañía provocó fallas en la organización, la logística y la promoción, errores que, aseguró, fueron reconocidos por las propias productoras.

“Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escasez severa de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido. Estos factores nos han llevado a la situación actual", explica.

Sin embargo, una versión alterna ha generado polémica en el mundo del espectáculo, la locutora especializada conocida como Chamonic afirmó que detrás de la cancelación habría una ruptura interna en el elenco.

Según su versión, algunos integrantes habrían descubierto que Adal Ramones no firmó el contrato del proyecto, presuntamente por desconfianza, aunque también se señala que su participación en LOL México, de Prime Video, habría complicado su disponibilidad.

Esta situación habría dejado al resto del elenco en una posición vulnerable, incluso con posibles implicaciones legales por incumplimiento de contrato, además de un evidente distanciamiento entre los ex compañeros, hasta el momento, no se ha confirmado si habrá acciones legales ni la posibilidad de una futura colaboración.

NA