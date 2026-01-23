Con nueve nominaciones al Oscar 2026, “Frankenstein”, la más reciente adaptación cinematográfica del clásico de Mary Shelley dirigida por el tapatío Guillermo del Toro, se consolida como una de las producciones más relevantes de la temporada y reafirma el peso del cineasta tapatío en la escena internacional.

La cinta compite en categorías clave como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, reconocimiento que recae en el propio Del Toro por su lectura personal y contemporánea del mito fundacional de la ciencia ficción. A estas candidaturas se suman importantes menciones en apartados técnicos y creativos que dan cuenta de la ambición y el cuidado del proyecto: Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora Original.

En el terreno actoral, también obtuvo la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto, por una interpretación que ha sido destacada por su intensidad y carga emocional.

El conjunto de estas nueve nominaciones confirma el sello autoral de Del Toro, un creador que ha hecho de lo monstruoso una vía para explorar la condición humana. En esta versión de “Frankenstein”, el director vuelve sobre temas recurrentes de su filmografía -la otredad, la compasión, la violencia y la fragilidad- mediante una puesta en escena de marcada estética gótica y un enfoque íntimo que humaniza a la criatura sin despojarla de su dimensión trágica.

Si bien Del Toro no figura este año entre los nominados a Mejor Dirección, su presencia en la contienda es contundente a través del reconocimiento otorgado a la película en múltiples rubros.

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. Ahí, “Frankenstein” buscará convertir sus nueve nominaciones en estatuillas y sumar un nuevo capítulo al legado de Guillermo del Toro, uno de los grandes narradores visuales del cine contemporáneo y un referente indiscutible del cine mexicano en el mundo.

CT