“Enrollados”, la gira del regreso de Otro Rollo y Adal Ramones queda cancelada

Enrollados, la gira teatral que pretendía reunir al elenco del exitoso programa Otro Rollo, quedó oficialmente cancelada.

El propio Adal Ramones dio a conocer esta decisión a través de un comunicado en sus redes sociales, donde argumentó que hubo “descuido y exceso de confianza” en las dos empresas encargadas de montar el espectáculo, lo que derivó en fallas logísticas y un escaso seguimiento publicitario que volvieron inviable la gira.

El conductor precisó que escritores, músicos y vestuaristas habían colaborado con él y que el show estaba listo, con números de apertura y cierre, interacción con el público, sketches y canciones originales de los Vázquez Boys —su parodia de los Backstreet Boys—, elementos que llevaron al programa al éxito en las décadas de 1990 y 2000.

Agregó que las dos empresas responsables de la gira se han comprometido a devolver a cada uno de los compradores el monto total de los boletos adquiridos, pero admitió: “esto no alivia la decepción ni la tristeza que muchos sienten, ni la que nosotros vivimos y yo en lo personal”.

A pesar de todo, no fue Adal el primero en hablar del tema y su comunicado bien puede tomarse como respuesta, pues horas antes Gaby Platas había señalado que las empresas no estaban informando al público.

"Aunque públicamente se anunció que el 20 de enero se informarían nuevas fechas, estas fueron enviadas al elenco la terde del 19, señalando además que todos estábamos de acuerdo, lo cual no era cierto".

Lalo España ya había declinado participar

Otro Rollo en Vivo tuvo problemas no especificados que llevaron a la postergación de fechas ya anunciadas, y a inicios de esta semana Lalo España había anunciado que no participaría en el proyecto.

Según el actor, quien cobró popularidad con el personaje de Doña Márgara en Otro Rollo, en 2025 MusicVibe —una de las empresas productoras— lo buscó para formar parte de Enrollados con una gira que visitaría 18 estados del 15 de enero al 28 de febrero. Aceptó porque tenía esas fechas disponibles; sin embargo, la reprogramación de los shows se empalmaba con otros compromisos adquiridos de antemano.

“Esta gira sufrió algunas modificaciones, movimientos y reprogramaciones ajenas al elenco, y quiero comunicarles que, por cuestiones de otros compromisos, al reprogramarse estas fechas, yo no podré formar parte de esta gira”, explicó.

Lalo España también señaló que, cuando su abogado revisó su contrato, cayó en la cuenta de que este ya no era vigente, mismo punto que fue tocado por Gay Platas en su comunicado.

Yordi Rosado deja entrever conflictos legales en Enrollados

Yordi Rosado también hizo una publicación en redes sociales para hablar sobre la cancelación de Enrollados. Dijo que sus compañeros y amigos involucrados cuentan con su total respaldo y que pidió a sus abogados “revisar minuciosamente el caso para esclarecer esta situación de la mejor manera posible”.

