En Fuga: Quién es quién en la nueva serie de Netflix que es furor

Inspirada en la novela del reconocido escritor Harlan Coben, la serie En Fuga llegó al catálogo de Netflix el pasado 1 de enero como parte de los estrenos que marcarán el inicio de 2026. A tan solo una semana de su lanzamiento, la producción ya se ha convertido en todo un éxito entre los suscriptores de la plataforma.

Con apenas ocho capítulos de aproximadamente 40 minutos de duración, En Fuga ha logrado atrapar a la audiencia gracias a una trama envolvente que mantiene al espectador entre el suspenso y la confusión , solo para culminar con uno de los giros más impactantes y memorables que se han visto recientemente en una serie.

Si estás buscando una historia que te mantenga pegado a la pantalla durante horas, a continuación te compartimos todo lo que debes saber antes de ver este nuevo estreno de Netflix.

¿De qué trata la serie En Fuga?

En Fuga sigue la historia de Simón, un padre dedicado cuya vida da un giro inesperado cuando su hija Paige desaparece. Aunque la búsqueda es breve y la joven es localizada en un parque bajo el efecto de sustancias ilícitas, no se encuentra sola. Al intentar llevársela, una discusión escala rápidamente y arrastra a Simón a un espiral de violencia que transforma su vida por completo.

Este conflicto no solo lo distancia de su hija, sino que también destapa una serie de secretos familiares tan oscuros que ponen en riesgo la estabilidad y la integridad de todos los involucrados.

Bajo la dirección de Nimer Rashed e Isher Sahota, En Fuga se presenta como u n thriller de misterio y suspenso donde nada es lo que parece. Su narrativa fragmentada puede resultar confusa en algunos momentos, por lo que conocer a los personajes resulta clave para comprender la historia.

¿Quién es quién en la serie En Fuga?

Ellie de Lange, conocida por su participación en El tatuador de Auschwitz, interpreta a Paige Greene, la hija de Simón cuya desaparición desencadena toda la trama y cuya voz oculta secretos que cambiarán el rumbo de su familia.

James Nesbitt, actor con una sólida trayectoria en producciones como Babylon y The Deep, da vida a Simón, el protagonista de la historia, un padre desesperado por proteger a su hija de una grave acusación que se desarrolla desde los primeros episodios.

Ruth Jones, actriz, comediante, guionista y productora galesa, se suma al elenco como Elena, una meticulosa investigadora privada contratada para esclarecer el caso en el que Paige se ve involucrada.

Por su parte, la cantante y actriz Minnie Driver interpreta a Ingrid, la esposa de Simón, quien se convierte en su cómplice y lo acompaña en parte de este peligroso recorrido.

El actor Alfred Enoch, recordado por su participación en Harry Potter y Cómo defender a un asesino, regresa a la pantalla como Isaac, un oficial encargado de llevar la investigación principal del caso.

A este elenco se suman intérpretes como Lucian Msamati en el papel de Cornelius; Jon Pointing como Ash; Adrian Greensmith como Sam; Tracy-Ann Oberman como Jessica ; Ellie Henry como Anya; Finty Williams como Enid; Joe McGann como Wiley; Amy Gledhill como Ruby; Annette Badland como Lou; Ingrid Oliver como Yvonne y Maeve Courtier-Lilley como Dee Dee, quienes complementan la historia y aportan nuevas capas de misterio y tensión a lo largo de la serie.

En Fuga se consolida así como uno de los primeros grandes éxitos de Netflix en 2026, destacando por su narrativa llena de sorpresas y un elenco de alto nivel encabezado por James Nesbitt. Con varios episodios, esta adaptación de Harlan Coben es ideal para quienes disfrutan de dramas familiares cargados de misterio y constantes giros inesperados.

