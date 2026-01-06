Conoce la serie de Netflix que es tendencia y ha desplazado a Stranger Things

El pasado 31 de diciembre, Netflix lanzó el último capítulo de Stranger Things, una de sus series más exitosas y que logró formar una comunidad de fanáticos, ademá de traer a la actualidad modas de la década de 1980.La historia de los jóvenes de Hawkins, que enfrentan las amenazas del Upside Down, un mundo alterno lleno de peligros y misterios, encabezó la lista de los programas más vistos y acumuló 34.5 millones de visualizaciones entre el 22 y el 28 de diciembre de 2025, lo que resultó clave para que la plataforma de streaming tuviera la mejor temporada navideña de su historia.Pero, a pesar de su enorme éxito, una nueva serie ha despuntado y amenaza con quitarle el lugar de honor a menos de una semana de iniciado 2026. Se trata de En fuga (Run Away), la más reciente historia de Harlan Coben adaptada por Netflix.Con las etiquetas de “Sombrío”, “De suspenso” y “Emotivo”, Netflix ha lanzado este thriller en el que un padre desesperado busca a su hija fugitiva, pero en el camino se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que pueden deshacer a su familia.En fuga es protagonizada por James Nesbitt, Minnie Driver y Ruth Jones. Está dividida en ocho episodios, todos ya disponibles, ya sea para disfrutar por partes o maratonear.Si bien Harlan Coben, autor de En fuga, publicó su primera novela en 1990, fue en 2001 cuando alcanzó la fama internacional con No se lo digas a nadie (Tell No One), la cual fue llevada al cine por el director francés Guillaume Canet en una película homónima.En 2008 repitió el éxito en ventas con Hold Tight y en 2010 obtuvo el IV Premio RBA de Novela Policiaca por su obra Alta tensión (Live Wire).Este palmarés le valió un contrato con Netflix para llevar sus libros a la pantalla, de los cuales ya se han completado una docena:La próxima entrega será Te encontraré (I Will Find You), basada en la novela del mismo título publicada en 2023.