Conoce la serie de Netflix que es tendencia y ha desplazado a Stranger Things

El pasado 31 de diciembre, Netflix lanzó el último capítulo de Stranger Things, una de sus series más exitosas y que logró formar una comunidad de fanáticos, ademá de traer a la actualidad modas de la década de 1980.

La historia de los jóvenes de Hawkins, que enfrentan las amenazas del Upside Down, un mundo alterno lleno de peligros y misterios, encabezó la lista de los programas más vistos y acumuló 34.5 millones de visualizaciones entre el 22 y el 28 de diciembre de 2025, lo que resultó clave para que la plataforma de streaming tuviera la mejor temporada navideña de su historia.

Pero, a pesar de su enorme éxito, una nueva serie ha despuntado y amenaza con quitarle el lugar de honor a menos de una semana de iniciado 2026. Se trata de En fuga (Run Away), la más reciente historia de Harlan Coben adaptada por Netflix.

Con las etiquetas de “Sombrío”, “De suspenso” y “Emotivo”, Netflix ha lanzado este thriller en el que un padre desesperado busca a su hija fugitiva, pero en el camino se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que pueden deshacer a su familia.

En fuga es protagonizada por James Nesbitt, Minnie Driver y Ruth Jones. Está dividida en ocho episodios, todos ya disponibles, ya sea para disfrutar por partes o maratonear.

Otras historias de Harlan Coben en Netflix

Si bien Harlan Coben, autor de En fuga, publicó su primera novela en 1990, fue en 2001 cuando alcanzó la fama internacional con No se lo digas a nadie (Tell No One), la cual fue llevada al cine por el director francés Guillaume Canet en una película homónima.

En 2008 repitió el éxito en ventas con Hold Tight y en 2010 obtuvo el IV Premio RBA de Novela Policiaca por su obra Alta tensión (Live Wire).

Este palmarés le valió un contrato con Netflix para llevar sus libros a la pantalla, de los cuales ya se han completado una docena:

Ni una palabra

Por siempre jamás

Bosque adentro

El inocente

Sólo una mirada

Atrapados

Quédate cerca

No hables con extraños

Safe

Me haces falta

Engaños

En fuga

La próxima entrega será Te encontraré (I Will Find You), basada en la novela del mismo título publicada en 2023.

