El universo oscuro de Gotham podría estar a punto de sumar un rostro inesperado, pero profundamente familiar para los seguidores del cine de superhéroes. Según una exclusiva publicada por Deadline, Sebastian Stan, uno de los actores más emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, estaría en conversaciones para integrarse al elenco de “The Batman: Part II”, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y nuevamente protagonizada por Robert Pattinson como el “Caballero Oscuro”.

Aunque DC Studios no ha confirmado oficialmente el fichaje, la sola posibilidad ha bastado para encender la conversación entre fans y críticos. No se trata únicamente de un cruce entre franquicias rivales, sino de un movimiento que refuerza la ambición artística de Reeves: construir un Gotham denso, psicológico y moralmente ambiguo, donde los personajes importan tanto como la iconografía.

Desde su estreno, “The Batman” dejó claro que esta versión del héroe se alejaba del espectáculo luminoso y del humor autorreferencial para sumergirse en una ciudad corrupta, lluviosa y violenta, filmada como un thriller noir contemporáneo. En ese contexto, la posible incorporación de Sebastian Stan parece menos un golpe publicitario y más una decisión coherente con el tono del proyecto.

Stan no es ajeno al género. Durante más de una década dio vida a “Bucky Barnes”, también conocido como el “Soldado del Invierno”, uno de los personajes más complejos del MCU. Su arco narrativo -marcado por la culpa, la manipulación y la redención- lo convirtió en una figura clave dentro del universo Marvel, al que recientemente regresó en “Thunderbolts*”. Sin embargo, su carrera ha ido evolucionando de manera clara hacia terrenos más incómodos y arriesgados. Ese viraje quedó confirmado con su interpretación de Donald Trump en “The Apprentice”, un papel que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor y que lo consolidó como un intérprete dispuesto a explorar figuras oscuras, contradictorias y moralmente problemáticas. Justo el tipo de personajes que podrían habitar el Gotham de Reeves, donde nadie es completamente inocente y la línea entre héroes y villanos se desdibuja.

Por ahora, no se ha revelado qué papel interpretaría Stan, pero su posible llegada ha abierto todo tipo de especulaciones: desde un antagonista con peso psicológico hasta una figura clave dentro del entramado criminal o político de la ciudad. Lo cierto es que Reeves ha dejado claro que su saga no se construye alrededor de cameos espectaculares, sino de personajes que aporten densidad emocional y narrativa.

El rumor del fichaje se suma a reportes previos que señalaban que Scarlett Johansson también estuvo en la mira para integrarse al universo de Reeves, lo que refuerza la idea de que “The Batman: Part II” busca nutrirse de actores con experiencia en grandes franquicias, pero con credenciales sólidas en el cine de autor y el drama.

El peso del proyecto no es menor. “The Batman” se convirtió en uno de los mayores éxitos de Warner Bros. tras la pandemia, con una recaudación superior a los 770 millones de dólares a nivel mundial. Más allá de las cifras, la película consolidó a Pattinson como una versión más introspectiva, atormentada y emocionalmente compleja del personaje, marcando un camino claro para la saga.

Gotham en espera

Con este proyecto, Matt Reeves vuelve a colocarse detrás de la cámara y del guion para “The Batman: Parte II”, decidido a profundizar aún más en la oscuridad de Gotham.

A su lado, en la producción, estarán James Gunn y Peter Safran, una dupla clave en el nuevo mapa creativo de DC Studios. Su participación no es un detalle menor: subraya el peso estratégico de esta secuela dentro del futuro del estudio, una película que avanza con identidad propia y que, al mismo tiempo, convive con el nuevo universo DC sin perder su carácter independiente.

Reeves ha demostrado que su visión del “Caballero Oscuro” no depende del espectáculo desbordado, sino de la atmósfera, el conflicto interior y la fragilidad de sus personajes. En ese sentido, “The Batman: Part II” se perfila como una continuación que apuesta por la coherencia tonal y la expansión emocional de un mundo marcado por la corrupción, la culpa y la violencia soterrada.

Gotham no es solo un escenario: es una ciudad viva, hostil y melancólica, donde cada decisión deja cicatrices.

La producción está programada para iniciar en primavera, mientras el estreno en cines ya tiene fecha marcada: el 1 de octubre de 2027. Hasta entonces, la ciudad permanece envuelta en sombras, alimentando la expectativa y la especulación.

En medio de ese clima, la posibilidad de que Sebastian Stan se sume al proyecto añade una capa extra de misterio. Su eventual salto definitivo de Marvel a DC no solo representaría un cruce simbólico entre universos rivales, sino la llegada de un actor acostumbrado a explorar zonas grises del alma humana. Un ingrediente que encajaría con naturalidad en una Gotham que vive de secretos, identidades rotas y preguntas sin respuesta.

