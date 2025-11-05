Embajada de México en Tailandia mantiene contacto con Fátima Bosch

La embajada de México en Tailandia informó que se mantiene en contacto con Fátima Bosch, candidata a Miss Universo 2025, luego de que esta denunciara maltrato por parte de los organizadores del certamen de belleza internacional.

Liliana Ferrer, embajadora mexicana en el país del Sudeste Asiático, indicó que la representación diplomática se mantiene atenta a la situación para darle a la Miss el apoyo que requiera.

"La embajada de México en Tailandia ha mantenido comunicación en todo momento con la concursante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, y con sus familiares. Permaneceremos atentos a la situación, así como a brindarle los apoyos correspondan" , escribió Ferrer en sus redes sociales.

Te puede interesar: Filtran en redes sociales canción de Rosalía a días de la publicación de su nuevo álbum "LUX"

Director de Miss Universo Tailandia insulta a modelo Fátima Bosch

La actual reina de belleza mexicana y representante nacional en la edición número 74 de Miss Universo denunció discriminación por parte de los organizadores, previo a la gran final del viernes 21 de noviembre.

En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se aprecia como Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, insultó a la modelo mexicana por no estar compartiendo publicaciones en redes sociales sobre el evento.

Mientras Fátima y el resto de las concursantes escuchaban atentas la reunión previa encabezada por Nawat, este le recriminó, por lo que la tabasqueña intentó explicar que se trata de un mal entendido, cosa que el ejecutivo no permitió e interrumpió su contestación diciendo: "Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?".

La mexicana entonces decidió levantarse de su asiento y gritar que los problemas entre organizaciones no son su responsabilidad, al mismo tiempo que pidió respeto tanto para ella como para el resto de sus compañeras.

Lee también: Ximena Navarrete y Miss Colombia se solidarizan con Fátima Bosch

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB