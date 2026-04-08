Elvis Presley: La guitarra rojo cerezo del 'Rey del Rock' será subastada en Nueva York

La casa de subastas Sotheby's anunció que dos piezas icónicas de la historia del rock formarán parte de la venta “Rock & Pop”, que se realizará del 13 al 20 de abril en Nueva York. Entre los objetos destacados se encuentra una guitarra Hagstrom color rojo cereza utilizada por Elvis Presley d urante su histórico regreso a los escenarios en 1968, tras varios años enfocado en su carrera cinematográfica.

El instrumento, una Hagstrom Viking I, fue empleado en el especial televisivo Singer Presents... Elvis, también conocido como el “68 Comeback Special”, transmitido el 3 de diciembre de ese año. Este evento marcó un punto de inflexión en la trayectoria del artista, consolidando su regreso a la música en vivo y reafirmando su influencia en la cultura popular. La pieza está valuada entre 1 y 2 millones de dólares.

La subasta también incluirá una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher, integrante de la banda Oasis, que fue utilizada durante las sesiones de grabación del álbum “What's the Story Morning Glory?”, considerado uno de los discos más influyentes del britpop en la década de 1990.

Objetos de la memoria cultural

De acuerdo con Sotheby's, los instrumentos representan momentos decisivos en la evolución del rock y evidencian cómo la música popular ha logrado trascender generaciones y fronteras. La subasta reunirá artículos vinculados a artistas que definieron distintas épocas del género, consolidando el interés de coleccionistas y aficionados por piezas que forman parte de la memoria cultural contemporánea.

Una fotografía de Presley con esta misma guitarra aparece también en la portada de su álbum de 1969 "From Elvis in Memphis". La casa de subastas destacó en un comunicado que ese concierto marcó un hito decisivo en la carrera del 'Rey del Rock', y que sigue siendo uno de los momentos más icónicos de la historia de la música popular.

La guitarra a subastar fue antes exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y su legado sigue presente en representaciones contemporáneas, como la película “Elvis” (2022), donde Austin Butler toca una Hagstrom similar.

Por su parte, la guitarra acústica Epiphone EJ-200 de Gallagher, valorada entre 60 mil y 80 mil dólares, fue utilizada para componer canciones del álbum “What's the Story Morning Glory?”, que incluye éxitos como 'Wonderwall' y 'Don't Look Back in Anger', los cuales catapultaron a la banda de Manchester al estrellato internacional.

Artefactos nostálgicos que en su día eran vanguardia

Según la casa de subastas, las composiciones de Gallagher con este instrumento son a la vez "nostálgicas y vanguardistas" y reflejan "la influencia perdurable de la banda a través de las generaciones" . "Esa influencia resulta especialmente relevante hoy en día, ya que la banda goza de un renovado protagonismo cultural", afirma la casa, tras su popular gira de reunión del año pasado.

La subasta incluye también el manuscrito original de Gallagher para “Don't Look Back in Anger”, estimado entre 30 mil y 40 mil dólares y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas, valorada entre 60 mil y 80 mil dólares.

Otros artículos destacados abarcan instrumentos y objetos personales de figuras icónicas del rock, como la guitarra acústica de Bruce Springsteen usada para escribir "Born To Run", con un valor de entre 200 mil y 250 mil dólares, el manuscrito de David Bowie para “The Jean Genie”, estimado en 125 mil -150 mil dólares y una guitarra de Eric Clapton valorada en 175 mil -200 mil dólares.

TG