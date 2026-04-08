Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 9 de abril

La astróloga Mizada Mohamed comparte sus predicciones para este jueves 9 de abril, una jornada cargada de energía de avance, decisiones importantes y oportunidades que invitan a actuar sin miedo.La influencia de la Luna y los movimientos planetarios marcan un día ideal para cerrar ciclos, iniciar proyectos y confiar en la intuición.El pasado regresa, pero de forma positiva. En lo laboral o económico se presenta una propuesta que traerá alegría. También se marcan reencuentros sentimentales para cerrar ciclos y abrir nuevos. Es un excelente día para compras, ventas o negociaciones.Es momento de dejar de buscar fuera lo que ya está dentro de ti. La energía te impulsa a avanzar con determinación y confianza en tu capacidad. La Luna llena en Capricornio te favorece, por lo que es tiempo de actuar sin pensarlo demasiado.Libérate de ataduras y enfócate en tus propios sueños. Intentar complacer a todos solo te alejará de ti mismo. Este día te favorece en firmas y contratos, con resultados que podrían multiplicarse.Se anuncian renacimientos y transformaciones importantes. Cambios en tu forma de pensar te llevarán a decisiones que beneficiarán tu equilibrio entre lo profesional y lo familiar. Por la tarde, podrías recibir noticias positivas en lo económico.Es momento de salir de la zona de confort y atreverte a dar ese paso pendiente. Tienes el respaldo de aspectos positivos, pero es recomendable mantener tus planes en discreción para que se concreten con éxito.La energía está de tu lado para actuar. Tienes la capacidad y la inteligencia necesarias, pero debes dejar de postergar. Es tiempo de darte prioridad, tomar tu lugar y avanzar con decisión en lo que deseas lograr.No tomes todo tan en serio. Lo que vives forma parte de tu crecimiento. Aprende a decir no y deja de priorizar a otros sobre ti. Se avecinan cambios positivos en lo laboral y avances en trámites que parecían estancados.Es una etapa ideal para reconectar contigo mismo y definir lo que quieres. Entre hoy y mañana podrías recibir reconocimiento o iniciar algo importante que beneficiará tanto tu vida como la de tus seres queridos.Tu brillo es evidente, y es momento de expresarte sin miedo. Se favorecen las negociaciones, viajes, cambios de casa o remodelaciones. Todo apunta a avances importantes si tomas acción.Con la Luna llena en tu signo, tus planes y deseos toman fuerza. Recibirás noticias sobre proyectos en marcha y verás avances rápidos. Es un día clave para visualizar y concretar.El universo está de tu lado, pero necesitas dar ese paso que has postergado. Es momento de actuar en todo lo relacionado con tu crecimiento personal. No dejes nada para después.Se presentan cambios positivos en tu economía que traerán tranquilidad. Es un buen momento para compras, ventas, negociaciones o planificar viajes, con resultados favorables.MF