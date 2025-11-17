La película El Sobreviviente es uno de los estrenos de la semana que ya se puede ver en las salas de cine tapatías.

El Sobreviviente. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

La trama se desarrolla en el futuro cercano, donde El Sobreviviente es el programa de mayor audiencia en televisión: Una competencia mortal donde los concursantes, conocidos como Corredores, deben sobrevivir 30 días, mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento se transmite a un público sediento de sangre y cada día aumenta la recompensa en efectivo.

El Sobreviviente. ESPECIAL/PARAMOUNT PICTURES.

Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards, un hombre de clase trabajadora, es convencido por el encantador, pero despiadado productor del programa, Dan Killian, de unirse al juego como último recurso.

Pero la rebeldía, los instintos y el coraje de Ben lo convierten inesperadamente en el favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que los índices de audiencia se disparan, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no solo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verlo caer.

El Sobreviviente

(The running man)

De Edgar Wright.

Con Glen Powell, Alyssa Benn, Sienna Benn, Josh Brolin, David Zayas, Greg Townley, Karl Glusman.

Reino Unido, 2025.

XM