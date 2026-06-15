La noticia del fatal accidente de aviación donde perdieron la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido Gaspi sigue arrojando detalles sumamente estremecedores. En las últimas horas de este fin de semana de junio de 2026, las miradas del público se han posado sobre el influencer Iae Break y el productor musical Wao.

Ambas figuras del ecosistema digital formaban parte activa de la comitiva de trabajo y el círculo cercano de las víctimas durante esta gira internacional. Por cuestiones de logística y agenda de producción, sus nombres estaban incluidos en la lista original de pasajeros para abordar la aeronave privada siniestrada.

La revelación de su ausencia en el vuelo ha causado un profundo impacto entre los millones de seguidores de las comunidades virtuales. Muchos califican este hecho como un auténtico milagro de la aviación, mientras los sobrevivientes procesan la pérdida de sus colegas y amigos cercanos en el medio.

¿Por qué Iae Break y Wao no abordaron el avión privado donde murió Oliver Tree?

Las investigaciones en torno a los momentos previos al despegue detallan que Iae Break y Wao se encontraban físicamente en las inmediaciones del aeropuerto. La planeación original dictaba que todo el equipo de creativos viajaría junto para cumplir con una serie de compromisos comerciales y presentaciones.

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Sin embargo, una serie de coincidencias e incluso temor a subir a ese helicóptero impidieron que ambos famosos se subieran con Oliver Tree: en una entrevista con Osabele Benito, Iae Break explicó que él no viajó porque ya tenía otro compromiso.

“Un día antes del accidente en el helicóptero me invitaron, simplemente no pude porque ya tenía una cita que estaba programada (…) yo estuve con ellos estos días acompañándolo en Río, lo llevé a ver lugares turísticos para grabar videos y registrar su visita por aquí, en esa aeronave iba un amigo mío, Lucas Brito, él me presentó a Oliver Tree, ambos tenían un corazón extremadamente grande y un talento enfocado”, expresó.

Luego de darse a conocer la tragedia, Wao publicó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que reveló que desde un inicio el viaje en el helicóptero le dio mala espina y Oliver Tree nunca le insistió para subir, gesto que le agradeció.

“Nunca te olvidaré, te quiero mucho, hermano, eres una de las personas más maravillosas que conocí en toda mi vida, estoy rezando por tu alma mucho, descansa en paz”, escribió.

“Era para estar juntos en ese helicóptero y yo no fui en el último segundo. Me dijiste que como yo tenía miedo de viajar en esa cosa, entonces me fuera en coche, que iba a ir otra persona en mi lugar. Ahora te debo mi vida y no sé qué hacer en este momento, solo me queda decir que te quiero mucho, nunca te olvidaré, eras un ser de luz”, concluyó.

El mensaje que Wao publicó en redes sociales.





¿Qué declaraciones han dado Iae Break y Wao tras enterarse del accidente?

A través de sus canales oficiales, ambas personalidades manifestaron un estado de shock profundo y tristeza absoluta. Han pedido respeto a los medios de comunicación internacionales mientras asimilan la pérdida de sus compañeros de proyecto y apoyan a las familias afectadas.

¿Qué pasará con los proyectos musicales que Oliver Tree dejó inconclusos?

Fuentes cercanas a la casa discográfica señalan que existía una cantidad importante de maquetas digitales y canciones completamente terminadas. Sin embargo, la liberación de este material de forma póstuma dependerá exclusivamente de las decisiones legales que tomen los herederos universales del artista.

JM